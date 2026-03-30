Huawei Gelar Global Installer Summit Ke-6: Ajang yang Diikuti Instalatur Terbaik untuk Menangkap Peluang Energi Terbarukan pada Era AI

Menurut Zhou Jianjun, Vice President, Huawei, yang juga menjabat President, Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power, Huawei menempuh strategi terarah untuk menyambut kehadiran AI, digitalisasi, kecerdasan, dan dekarbonisasi. Ia menekankan, kualitas merupakan fondasi utama dalam Sistem Kelistrikan Digital, serta menegaskan komitmen Huawei untuk berkembang bersama mitra dan instalatur, menciptakan nilai bisnis, menetapkan standar tinggi, dan meraih kesuksesan bersama.

Dalam hal budaya dan strategi perusahaan, Xia Hesheng, CMO, Huawei Digital Power, mengatakan bahwa Huawei menganggap layanan pelanggan sebagai tujuan utama, sedangkan kebutuhan pelanggan menjadi pendorong pengembangan bisnis. Huawei Digital Power memprioritaskan kualitas dengan menghadirkan produk dan layanan bermutu tinggi sepanjang siklus pemakaian.

Jack Tong, President, Global Residential and C&I Business Dept, Huawei Digital Power, memaparkan strategi bagi instalatur Huawei FusionSolar. Ia menyebutkan, instalatur dan EPC berperan menjaga keamanan produk, menjamin mutu, serta menciptakan nilai bisnis pada tahap akhir dalam transisi dari konsumen energi menjadi prosumer.

Dalam pengembangan kapabilitas layanan, Allen Zeng, President, Technical Service & Operation Dept, Huawei Digital Power, menyatakan, Huawei Digital Power berkomitmen mempermudah instalatur melalui sistem layanan tiga dimensi berdasarkan kualitas, keahlian, dan visi.

Untuk mendorong pendekatan yang berpusat pada pelanggan, inovasi, dan dukungan mitra, Huawei meluncurkan Installer Voice Loop dalam ajang ini. Didukung AI, platform ini mengumpulkan dan menganalisis masukan pelanggan dari lapangan, mengidentifikasi kebutuhan produk, mendorong penyelesaian masalah secara tertutup (closed-loop), serta terus meningkatkan kualitas produk dan layanan.

Jack Tong juga memperkenalkan solusi "One-Fits-All" dari Huawei untuk segmen residensial dan C&I yang mengedepankan sistem keamanan proaktif, kualitas premium, profitabilitas lebih tinggi, serta kemampuan beradaptasi dalam berbagai skenario untuk mendukung transformasi hijau.

Simon Sun, President, Smart PV Management System Business, Huawei Digital Power, berbagi pandangan tentang agen AI FusionSolar, serta menjelaskan peran AI dalam meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya operasional dan pemeliharaan (O&M).

Tim ahli FusionSolar menganalisis nilai inti dari solusi "One-Fits-All" Huawei, serta berbagi pengalaman agar instalatur global dapat memperdalam pemahaman dan meningkatkan kapabilitas. Direktur pemasaran untuk segmen residensial dan C&I juga memperkenalkan panduan pemasaran bagi instalatur, serta menegaskan kembali komitmen Huawei dalam menjalin kolaborasi dengan mitra.

Program "Best Installer Contest" menjadi salah satu pusat perhatian dalam ajang ini, melibatkan delapan perwakilan global yang memaparkan studi kasus dan berkompetisi secara langsung untuk menunjukkan keahlian praktis dan model inovatif. Penyerahan plakat dan penghargaan kepada installer terbaik turut menjadi apresiasi kepada tim dan individu berprestasi, sekaligus mendorong pengembangan profesional di tengah komunitas instalatur.

Seiring dengan konvergensi teknologi AI dan energi, industri memasuki fase pertumbuhan baru yang cerdas dan berkualitas tinggi. Huawei menghadapi tantangan dengan pendekatan yang pasti, menganggap instalatur sebagai mitra inti, serta memperkuat kolaborasi global melalui inovasi, peningkatan kapabilitas, dan pengembangan ekosistem.

