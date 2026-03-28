Huawei'nin 6. Küresel Kurulumcu Zirvesi: Yapay Zeka Çağı'nda Yenilenebilir Enerji Fırsatlarını Değerlendirmek Üzere En İyi Kurulumcular Bir Araya Geliyor

DONGGUAN, Çin, 29 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Huawei'nin 6. Küresel Kurulumcu Zirvesi, Çin'in Dongguan kentindeki Songshan Gölü'nde düzenlendi. Dünya çapında 29 ülke ve bölgeden 500'den fazla iş ortağı ve kurulumcu, sektör trendlerini, çözümleri ve iş modellerini tartışmak ve kaliteli gelişim için yeni yollar keşfetmek üzere bir araya geldi.

image_1 Installer Voice Loop launch ceremony

Huawei Başkan Yardımcısı ve Huawei Digital Power Küresel Pazarlama, Satış ve Hizmetler Başkanı Zhou Jianjun, Huawei'nin yapay zeka, dijitalleşme, akıllı teknolojiler ve karbon salımının azaltılmasını benimsemek için deterministik bir strateji izlediğini belirtti. Kaliteyi Digital Power'ın temel taşı olarak vurguladı ve Huawei'nin büyüme, değer yaratma, yüksek standartlar belirleme ve birlikte başarıya ulaşma hedefleri doğrultusunda iş ortakları ve kurulumcularla işbirliği yapma konusundaki kararlılığını teyit etti.

Şirket kültürü ve stratejileri açısından, Huawei Digital Power CMO'su Xia Hesheng, Huawei'nin müşterilere hizmet etmeyi temel amacı olarak gördüğünü ve gelişimin temel itici gücünün müşterilerin ihtiyaçları olduğunu belirtti. Huawei Digital Power, kaliteyi ön planda tutarak ürün ve hizmetlerin tüm yaşam döngüsü boyunca yüksek kalite sunar.

Huawei Digital Power Küresel Konut ve C&I İş Bölümü Başkanı Jack Tong, Huawei FusionSolar'ın kurulum stratejisini paylaştı. Enerji tüketicilerinden üretici-tüketicilere geçiş sürecinde, kurulumcular ve EPC'lerin güvenlik görevlileri, kalite güvencesi sağlayıcıları ve son aşamadaki değer yaratıcıları olduğunu vurguladı.

Hizmet kapasitesinin geliştirilmesi konusunda, Huawei Digital Power Teknik Hizmet ve Operasyon Departmanı Başkanı Allen Zeng, Huawei Digital Power'ın kalite, uzmanlık ve vizyon üzerine kurulu üç boyutlu bir hizmet sistemi ile kurulumcuların işlerini daha basit ve verimli hale getirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Müşteri odaklılığı, inovasyonu ve iş ortağı desteğini daha da ileriye taşımak amacıyla Huawei, zirvede "Installer Voice Loop" uygulamasını tanıttı. Yapay zeka ile desteklenen bu platform, sahadan gelen geri bildirimleri toplar ve analiz eder, ürün ihtiyaçlarını belirler, kapalı döngü problem çözme sürecini yönlendirir ve ürün ve hizmetleri sürekli olarak geliştirir.

Jack Tong, yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla proaktif güvenlik, üstün kalite, daha yüksek karlılık ve her türlü senaryoya uyum sağlama özelliklerine sahip, konut ve C&I senaryoları için Huawei'in One-Fits-All çözümlerini tanıttı.

Huawei Digital Power'ın Akıllı PV Yönetim Sistemi İş Birimi Başkanı Simon Sun, FusionSolar AI ajanı hakkında görüşlerini paylaşarak, yapay zekanın verimliliği nasıl artırabileceğini ve işletme ve bakım maliyetlerini nasıl düşürebileceğini açıkladı.

FusionSolar uzman ekibi, Huawei'in One-Fits-All çözümlerinin temel değerini analiz ederek, küresel kurulumcuların bu konudaki bilgilerini derinleştirmelerine ve yetkinliklerini artırmalarına yardımcı olacak profesyonel görüşlerini paylaştı. Konut ve C&I pazarlama direktörü, kurulumcu pazarlama kılavuzunu tanıttı ve Huawei'nin iş ortaklarıyla işbirliğine olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.

En İyi Montajcı Yarışması, zirvenin en önemli etkinliklerinden biriydi; sekiz uluslararası temsilci, gerçek hayattan örnekler paylaşarak pratik uzmanlıklarını ve yenilikçi modellerini sergilemek üzere yerinde yarıştı. Kurulumcular için düzenlenen plaket ve ödül törenlerinde, öne çıkan ekipler ve bireyler onurlandırıldı; bu da kurulumcu topluluğu içinde mesleki gelişimi ve takdir edilmeyi daha da teşvik etti.

Yapay zeka ve enerji teknolojilerinin birbirine yaklaşmasıyla birlikte sektör, akıllı ve kaliteli büyümenin yeni bir aşamasına giriyor. Huawei, kurulumcuları temel iş ortakları olarak görüyor ve inovasyon, yetkinlik geliştirme ve ekosistem geliştirme yoluyla küresel işbirliğini güçlendirerek zorlukların üstesinden kararlılıkla geliyor.

