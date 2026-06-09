SNEC 2026 | EVE Energy garante mais de 67 GWh em grandes encomendas, ampliando sua liderança em armazenamento de energia

XANGAI, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- De 3 a 5 de junho, a EVE Energy causou um grande impacto na SNEC PV Photovoltaic Power Conference & Exhibition em Xangai. A empresa apresentou seu portfólio completo de armazenamento de energia, incluindo a série Mr. Big Family, destacando sua liderança tecnológica e capacidades comprovadas de produção e entrega em massa. Durante a exposição, a EVE Energy anunciou várias parcerias estratégicas, com acordos totais superiores a 67 GWh — uma clara validação da competitividade de seus produtos e da crescente confiança dos clientes.

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A BESS de 6,9 + MWh se destaca com pontos fortes duplos em tecnologia e entrega

No evento, o sistema de armazenamento de energia de 6,9 + MWh da EVE Energy e a série Mr. Big Family atraíram atenção significativa, impulsionados por suas vantagens robustas de produtos e desempenho estável.

Construído sobre uma plataforma madura de P&D de bateria de grande formato, o sistema de 6,9 + MWh oferece três benefícios inovadores: alta eficiência de integração, vida útil ultra-longa e segurança em várias camadas. Projetado em um contêiner padrão de 20 pés, ele aumenta a densidade de energia por meio de células de maior capacidade, integração CTP (célula para pacote) e utilização otimizada do espaço — reduzindo significativamente o capex inicial. O gerenciamento térmico preciso e a tecnologia de equalização inteligente mantêm as variações de temperatura rigidamente controladas durante toda a operação, permitindo mais de 10.000 ciclos e desempenho estável durante toda a vida útil do sistema. O sistema também possui uma arquitetura de segurança abrangente, incluindo proteção multicamadas e uma estratégia inteligente de supressão de incêndio, estabelecendo um novo padrão para sistemas de armazenamento de energia em grande escala.

A base desta força do produto é a plataforma de fabricação avançada da EVE Energy e o histórico comprovado de entrega. Até o momento, a EVE produziu mais de 3,7 milhões de células de grande formato para aplicações de armazenamento de energia e alcançou entregas estáveis no nível de GWh, reforçando sua base de capacidade de produção para apoiar o cumprimento global do projeto do cliente.

Mais de 67GWh em contratos assinados — Confiança do mercado bem conquistada

No show, a EVE Energy assinou acordos com a Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd., a Jiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd., a Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd., a Tianjin RY Energy Co., Ltd., e a Genesis Energia e Tecnologia Ltda., uma fornecedora de soluções de energia com sede no Brasil. A capacidade total contratada excedeu 67GWh, ressaltando a forte confiança do mercado nas ofertas de produtos e soluções da EVE.

Fortalecendo os laços industriais e moldando o futuro com parceiros

Steven Chen, vice-presidente sênior da EVE Energy, juntamente com a equipe de gestão principal da empresa, se envolveu em extensas discussões com líderes do setor e parceiros da cadeia de suprimentos. Os principais tópicos incluíram tendências em tecnologia de baterias de grande formato, aplicações inovadoras de sistemas de armazenamento de alta capacidade, coordenação de capacidade de produção global e co-desenvolvimento de ecossistemas — ajudando a aprofundar a visão estratégica compartilhada e expandir áreas de colaboração.

À medida que o setor de armazenamento de energia se acelera, a EVE Energy continuará focada no avanço das tecnologias de bateria de grande formato. Apoiada por uma robusta capacidade de produção e P&D interno completo, e guiada por uma visão estratégica de longo prazo, a EVE está comprometida em fornecer produtos confiáveis e fornecimento estável como um parceiro global confiável — impulsionando a mudança global em direção a um futuro de energia mais verde e de baixo carbono.

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FONTE EVE Energy