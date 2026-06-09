SNEC 2026｜EVE Energy、67GWh超の大型受注を獲得、蓄電分野での優位性をさらに強化

上海、2026年6月10日 /PRNewswire/ -- EVE Energyは、6月3日から5日まで上海で開催されたSNEC太陽光発電会議・展示会（SNEC PV Photovoltaic Power Conference & Exhibition）で大きな存在感を示しました。同社は、Mr. Big Familyシリーズを含む、あらゆる用途に対応する蓄電製品ポートフォリオを展示し、技術面での優位性と実績に裏打ちされた量産・納入能力をアピールしました。会期中、EVE Energyは複数の戦略的提携を発表しました。契約容量の合計は67GWhを超え、同社製品の競争力と顧客からの信頼の高まりを明確に裏付けるものとなりました。

6.9MWh超の蓄電システム、技術力と納入能力の両面で存在感を発揮

イベントでは、EVE Energyの6.9MWh超の蓄電システムとMr. Big Familyシリーズが、優れた製品力と安定した性能により、大きな注目を集めました。

成熟した大型バッテリーの研究開発基盤を活用した6.9MWh超のシステムは、次の3つの画期的な特長を備えています。具体的には、高いシステム統合効率、極めて長いサイクル寿命、多層的な安全対策です。標準的な20フィートコンテナに収まるよう設計されており、より大容量のセル、CTP（cell-to-pack）統合、スペース利用の最適化によってエネルギー密度を高め、初期設備投資額を大幅に削減します。精密な熱管理とインテリジェントな均等化技術により、稼働中の温度変動を厳密に制御し、10,000回を超える充放電サイクルと、システムの稼働期間全体にわたる安定した性能を実現します。また、このシステムは、多段階の保護機能とインテリジェントな消火対策を含む包括的な安全設計を採用し、大規模蓄電システムの新たな基準を打ち立てています。

こうした製品力を支えているのは、EVE Energyの高度な製造プラットフォームと確かな納入実績です。これまでにEVEは、蓄電用途向けに370万個を超える大型セルを生産し、GWh規模での安定した納入を実現して、世界各地の顧客プロジェクトに対応する生産基盤を一段と強化してきました。

67GWh超の契約締結―市場からの厚い信頼を獲得

この展示会で、EVE Energyは、Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd.、Jiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd.、Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd.、Tianjin RY Energy Co., Ltd.、およびブラジルを拠点とするエネルギーソリューションプロバイダーのGenesis Energia e Tecnologia Ltda.と契約を締結しました。契約容量の合計は67GWhを超え、EVEの製品とソリューションに対する市場からの強い信頼を裏付けました。

産業界との結びつきを強化し、パートナーとともに未来を築く

EVE Energyのシニアバイスプレジデント（SVP）であるSteven Chenは、同社の中核経営陣とともに、業界リーダーやサプライチェーンパートナーと幅広い意見交換を行いました。主な議題には、大型バッテリー技術の動向、大容量蓄電システムの革新的な活用、グローバルな生産能力の調整、エコシステムの共同開発が含まれ、戦略ビジョンの共有を一段と深め、協業領域の拡大につながりました。

蓄電業界が急速に発展する中、EVE Energyは今後も大型バッテリー技術の進化に注力します。EVEは、強固な生産能力と研究開発の全工程を網羅する社内体制に支えられ、長期的な戦略ビジョンの下、信頼されるグローバルパートナーとして、信頼性の高い製品と安定供給の実現に取り組み、より環境に優しい低炭素エネルギーの未来への世界的な移行を推進していきます。

SOURCE EVE Energy