SNEC 2026 | EVE Energy ký kết các đơn hàng lớn với tổng dung lượng vượt 67GWh, tiếp tục gia tăng khoảng cách dẫn đầu trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng

THƯỢNG HẢI, ngày 9 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6, EVE Energy đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Hội nghị & Triển lãm Điện mặt trời SNEC 2026 diễn ra tại Thượng Hải. Công ty đã giới thiệu danh mục giải pháp lưu trữ năng lượng cho mọi kịch bản ứng dụng, bao gồm dòng sản phẩm Mr. Big Family, qua đó làm nổi bật vị thế dẫn đầu về công nghệ cùng năng lực sản xuất hàng loạt và bàn giao sản phẩm đã được kiểm chứng. Trong thời gian triển lãm, EVE Energy đã công bố nhiều quan hệ hợp tác chiến lược với tổng dung lượng theo các thỏa thuận vượt 67GWh — minh chứng rõ ràng cho năng lực cạnh tranh của các sản phẩm của công ty và niềm tin ngày càng gia tăng từ khách hàng.

Hệ thống BESS 6,9+MWh nổi bật với thế mạnh kép về công nghệ và năng lực bàn giao

Tại sự kiện, hệ thống lưu trữ năng lượng 6,9+MWh và dòng sản phẩm Mr. Big Family của EVE Energy đã thu hút sự quan tâm lớn nhờ những ưu thế nổi bật của sản phẩm và hiệu suất ổn định.

Được phát triển trên nền tảng R&D pin kích thước lớn đã hoàn thiện, hệ thống 6,9+MWh mang lại ba lợi ích đột phá: hiệu quả tích hợp cao, tuổi thọ chu kỳ cực dài và độ an toàn đa lớp. Được thiết kế trong container tiêu chuẩn 20 feet, hệ thống nâng cao mật độ năng lượng thông qua các cell pin dung lượng cao, công nghệ tích hợp CTP (cell-to-pack) và tối ưu hóa việc sử dụng không gian — giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu. Công nghệ quản lý nhiệt chính xác và cân bằng thông minh giúp kiểm soát chặt chẽ sự biến thiên nhiệt độ trong suốt quá trình vận hành, cho phép đạt hơn 10.000 chu kỳ sạc-xả và hiệu suất ổn định trong toàn bộ vòng đời hệ thống. Hệ thống này cũng được trang bị kiến trúc an toàn toàn diện, bao gồm cơ chế bảo vệ nhiều cấp và chiến lược chữa cháy thông minh, qua đó thiết lập một chuẩn mực mới cho các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

Sức mạnh của sản phẩm được hậu thuẫn bởi nền tảng sản xuất tiên tiến và năng lực bàn giao sản phẩm đã được kiểm chứng của EVE Energy. Đến nay, EVE đã sản xuất hơn 3,7 triệu cell pin kích thước lớn dành cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng và đạt sản lượng bàn giao ổn định ở quy mô GWh, qua đó củng cố nền tảng năng lực sản xuất nhằm hỗ trợ hoàn thành dự án của khách hàng trên toàn cầu.

Các thỏa thuận đã ký kết vượt 67GWh — Thành quả từ niềm tin của thị trường

Tại triển lãm, EVE Energy đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd., Jiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd., Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd., Tianjin RY Energy Co., Ltd. và Genesis Energia e Tecnologia Ltda., nhà cung cấp giải pháp năng lượng có trụ sở tại Brazil. Tổng dung lượng theo hợp đồng đã ký vượt 67GWh, nhấn mạnh niềm tin mạnh mẽ của thị trường đối với các sản phẩm và giải pháp của EVE Energy.

Tăng cường liên kết trong ngành và cùng các đối tác định hình tương lai

Steven Chen, Phó Chủ tịch cấp cao của EVE Energy, cùng đội ngũ quản lý chủ chốt của công ty đã tham gia các cuộc thảo luận sâu rộng với các nhà lãnh đạo trong ngành và các đối tác trong chuỗi cung ứng. Các chủ đề thảo luận chính bao gồm xu hướng phát triển công nghệ pin kích thước lớn, các ứng dụng đổi mới của hệ thống lưu trữ năng lượng dung lượng cao, việc phối hợp năng lực sản xuất trên phạm vi toàn cầu và đồng phát triển hệ sinh thái — góp phần làm sâu sắc hơn sự đồng thuận về tầm nhìn chiến lược và mở rộng các lĩnh vực hợp tác.

Trong bối cảnh ngành lưu trữ năng lượng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, EVE Energy sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy các công nghệ pin kích thước lớn. Được hỗ trợ bởi năng lực sản xuất vững chắc và hoạt động R&D tự chủ toàn diện, cùng định hướng tầm nhìn chiến lược dài hạn, EVE cam kết cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy và nguồn cung ổn định với vai trò là đối tác toàn cầu tin cậy — thúc đẩy quá trình chuyển dịch toàn cầu hướng tới một tương lai năng lượng xanh hơn và phát thải carbon thấp.

SOURCE EVE Energy