SNEC 2026 | EVE Energy zabezpiecza ponad 67 GWh w nowych kontraktach, umacniając pozycję w magazynowaniu energii

Szanghaj, 10 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- W dniach 3-5 czerwca EVE Energy wywarło znaczący wpływ na targach SNEC PV Photovoltaic Power Conference & Exhibition w Szanghaju. Firma zaprezentowała kompleksowe portfolio systemów magazynowania energii obejmujące różne scenariusze zastosowań, w tym serię Mr. Big Family, podkreślając swoje zaawansowanie technologiczne oraz sprawdzone możliwości produkcji na dużą skalę i realizacji dostaw. Podczas wydarzenia EVE Energy ogłosiło zawarcie wielu strategicznych partnerstw, których łączna wartość przekroczyła 67 GWh. Wynik ten stanowi potwierdzenie konkurencyjności rozwiązań firmy oraz rosnącego zaufania ze strony klientów.

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System BESS 6,9+ MWh wyróżnia się podwójną przewagą w technologii i realizacji dostaw

Podczas wydarzenia system magazynowania energii EVE Energy o pojemności 6,9+ MWh oraz seria Mr. Big Family wzbudziły duże zainteresowanie dzięki silnym przewagom produktowym i stabilnym parametrom pracy.

Rozwiązanie zbudowane w oparciu o dojrzałą platformę badawczo-rozwojową wielkoformatowych ogniw, system 6,9+ MWh oferuje trzy kluczowe przełomy: wysoką efektywność integracji, bardzo długą żywotność cykliczną oraz wielopoziomowe zabezpieczenia bezpieczeństwa. System zaprojektowano w standardowym kontenerze 20-stopowym, a jego zwiększona gęstość energii wynika z zastosowania ogniw o większej pojemności, integracji CTP (cell-to-pack) oraz zoptymalizowanego układu przestrzennego, co pozwala obniżyć koszty inwestycyjne (CAPEX). Precyzyjne zarządzanie termiczne oraz inteligentna technologia wyrównywania pracy ogniw pozwalają utrzymać ściśle kontrolowane różnice temperatur podczas eksploatacji, umożliwiając ponad 10 000 cykli oraz stabilną pracę przez cały okres życia systemu. Rozwiązanie uzupełnia rozbudowana architektura bezpieczeństwa, obejmująca wielopoziomowe systemy ochrony oraz inteligentne rozwiązania przeciwpożarowe, wyznaczające nowe standardy w segmencie wielkoskalowych magazynów energii.

Za tymi osiągnięciami stoi rozwinięta platforma produkcyjna EVE Energy oraz potwierdzona zdolność realizacji dostaw. Do tej pory firma wyprodukowała ponad 3,7 mln wielkoformatowych ogniw do zastosowań w magazynowaniu energii i utrzymuje stabilne dostawy na poziomie gigawatogodzin, co wzmacnia jej globalne możliwości realizacji projektów.

Ponad 67 GWh podpisanych kontraktów - potwierdzenie silnego zaufania rynkowego

Podczas targów EVE Energy zawarło umowy z Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd., Jiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd., Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd., Tianjin RY Energy Co., Ltd. oraz brazylijskim dostawcą rozwiązań energetycznych Genesis Energia e Tecnologia Ltda. Łączna wielkość zakontraktowanych projektów przekroczyła 67 GWh, co stanowi jednoznaczne potwierdzenie wysokiego poziomu zaufania klientów do rozwiązań produktowych i systemowych EVE Energy.

Wzmacnianie relacji w branży i współtworzenie przyszłości z partnerami

Steven Chen, starszy wiceprezes EVE Energy, wraz z głównym zespołem zarządzającym firmy odbył szerokie rozmowy z przedstawicielami liderów branży oraz partnerami z łańcucha dostaw. Dyskusje obejmowały kierunki rozwoju technologii wielkoformatowych ogniw, innowacyjne wykorzystanie systemów magazynowania energii o dużej pojemności, globalną synchronizację mocy produkcyjnych oraz budowę wspólnego ekosystemu, co przyczyniło się do dalszego zacieśnienia wspólnej wizji strategicznej i poszerzenia zakresu współpracy.

W obliczu dynamicznego rozwoju sektora magazynowania energii EVE Energy koncentruje się na dalszym doskonaleniu technologii wielkoformatowych ogniw. Dzięki rozbudowanym zdolnościom produkcyjnym, kompleksowemu zapleczu badawczo-rozwojowemu oraz długoterminowej strategii firma dąży do zapewniania niezawodnych produktów i stabilnych dostaw jako zaufany partner globalny, wspierając przejście światowej energetyki w kierunku niskoemisyjnego rozwoju.

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