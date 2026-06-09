SNEC 2026 | EVE Energy คว้าคำสั่งซื้อล็อตใหญ่พุ่งทะลุ 67GWh พร้อมตอกย้ำการความผู้นำด้านการจัดเก็บพลังงาน
News provided byEVE Energy
09 Jun, 2026, 17:07 CST
เซี่ยงไฮ้ 9 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ในระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 มิถุนายนที่ผ่านมา EVE Energy ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งสำคัญในงานประชุมและการจัดแสดงเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ SNEC PV ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยบริษัทได้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบกักเก็บพลังงานที่ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์มาจัดแสดง ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ซีรีส์เด่นอย่าง "Mr. Big Family" พร้อมชูความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี ตลอดจนศักยภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการผลิตจำนวนมากและการส่งมอบ EVE Energy ยังได้ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์หลายฉบับภายในงานจัดแสดงครั้งนี้ โดยมีมูลค่าข้อตกลงรวมกันพุ่งทะลุ 67GWh ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ และความไว้วางใจของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
BESS ขนาด 6.9+MWh มีความโดดเด่นเหนือชั้นด้วยจุดแข็งคู่ขนาน ทั้งด้านเทคโนโลยีและการส่งมอบ
ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ขนาด 6.9+MWh และผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Mr. Big Family ของ EVE Energy ได้รับความสนใจภายในงานอย่างล้นหลาม โดยมาพร้อมข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่งของตัวผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียร
ระบบกักเก็บพลังงานขนาด 6.9+MWh นี้ พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มการวิจัย และพัฒนาแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมสูงสุด พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ที่ก้าวล้ำ 3 ประการ ได้แก่ ประสิทธิภาพการบูรณาการขั้นสูง อายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ และระบบความปลอดภัยหลายชั้น ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต พร้อมกับช่วยเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานผ่านเซลล์แบตเตอรี่ที่มีความจุสูงขึ้น การบูรณาการแบบ CTP (Cell to Pack) และการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกลงได้อย่างมาก ระบบการจัดการความร้อนที่แม่นยำและเทคโนโลยีการปรับสมดุลอัจฉริยะ จะช่วยควบคุมความผันผวนของอุณหภูมิได้อย่างเข้มงวดตลอดการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้สามารถรองรับรอบชาร์จได้มากกว่า 10,000 ครั้ง และคงประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรได้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังมีโครงสร้างความปลอดภัยที่ครอบคลุม ทั้งการป้องกันหลายระดับและกลยุทธ์การระงับอัคคีภัยอัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่ระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่อีกด้วย
ทั้งนี้เบื้องหลังความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์นี้คือ แพลตฟอร์มการผลิตขั้นสูง และประวัติการส่งมอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างกว้างขวางของ EVE Energy ในปัจจุบัน EVE ได้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อการกักเก็บพลังงานไปแล้วกว่า 3.7 ล้านเซลล์ และประสบความสำเร็จในการส่งมอบสินค้าในระดับกิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) อย่างมั่นคง ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานกำลังการผลิต เพื่อรองรับการดำเนินโครงการของลูกค้าทั่วโลกให้สำเร็จลุล่วง
ลงนามข้อตกลงรวมกว่า 67GWh — ความสำเร็จที่การันตีด้วยความไว้วางใจจากตลาด
EVE Energy ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่หลายแห่งภายในงานนี้ ได้แก่ Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd., Jiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd., Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd., Tianjin RY Energy Co., Ltd. และ Genesis Energia e Tecnologia Ltda. ผู้ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานจากประเทศบราซิล โดยกำลังการผลิตรวมตามสัญญาทะลุ 67GWh สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอันแรงกล้าของตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์และโซลูชันต่างๆ ของ EVE
กระชับความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม ร่วมขับเคลื่อนอนาคตไปพร้อมกับพันธมิตร
Steven Chen รองประธานอาวุโส (SVP) ของ EVE Energy พร้อมด้วยทีมผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมหารืออย่างเจาะลึกกับเหล่าผู้นำในอุตสาหกรรมและพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน โดยหัวข้อหลักในการหารือครอบคลุมถึง แนวโน้มเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ นวัตกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบกักเก็บพลังงานความจุสูง การประสานงานด้านกำลังการผลิตในระดับสากล และการร่วมพัฒนาความร่วมมือในระบบนิเวศธุรกิจ ซึ่งช่วยยกระดับวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันและขยายขอบข่ายความร่วมมือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
EVE Energy จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อย่างไม่หยุดยั้ง ในขณะที่อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานกำลังเร่งตัวอย่างก้าวกระโดด EVE มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงในฐานะพันธมิตรระดับโลกที่ไว้วางใจได้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตพลังงานที่สะอาด และคาร์บอนต่ำทั่วโลกผ่านแรงขับเคลื่อนจากกำลังการผลิตที่แข็งแกร่งและการวิจัย และพัฒนาครบวงจรภายในองค์กร ภายใต้การนำด้วยวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว
SOURCE EVE Energy
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