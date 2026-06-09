- SNEC 2026 | EVE Energy consigue más de 67 GWh en pedidos importantes, ampliando su liderazgo en el almacenamiento de energía

SHANGHÁI, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- EVE Energy tuvo una presencia destacada en la Conferencia y Exposición de Energía Fotovoltaica SNEC PV en Shanghái, celebrada del 3 al 5 de junio. La compañía presentó su cartera integral de soluciones de almacenamiento de energía, incluyendo la serie Mr. Big Family, destacando su liderazgo tecnológico y su probada capacidad de producción y distribución en masa. Durante la exposición, EVE Energy dio a conocer múltiples alianzas estratégicas, con acuerdos que superan los 67 GWh, lo que demuestra la competitividad de sus productos y la creciente confianza de sus clientes.

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El sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de más de 6,9 MWh destaca por su doble fortaleza en tecnología y entrega

En el evento, el sistema de almacenamiento de energía de más de 6,9 MWh de EVE Energy y la serie Mr. Big Family captaron una gran atención gracias a sus sólidas ventajas y rendimiento estable.

Construido sobre una plataforma madura de I+D de baterías de gran formato, el sistema de más de 6,9 MWh proporciona tres ventajas revolucionarias: alta eficiencia de integración, vida útil ultralarga y seguridad multicapa. Diseñado en un contenedor estándar de 20 pies, aumenta la densidad energética mediante celdas de mayor capacidad, integración CTP (celda a paquete) y utilización optimizada del espacio, lo que reduce significativamente el gasto de capital inicial. La gestión térmica precisa y la tecnología de ecualización inteligente mantienen las variaciones de temperatura estrictamente controladas durante todo el funcionamiento, lo que permite más de 10.000 ciclos y un rendimiento estable durante toda la vida útil del sistema. El sistema cuenta además con una arquitectura de seguridad integral, que incluye protección multinivel y una estrategia inteligente de extinción de incendios, estableciendo un nuevo referente para los sistemas de almacenamiento de energía a gran escala.

La solidez de este producto se sustenta en la avanzada plataforma de fabricación de EVE Energy y su historial de entregas comprobado. Hasta la fecha, EVE ha producido más de 3,7 millones de celdas de gran formato para aplicaciones de almacenamiento de energía y ha logrado entregas estables a nivel de GWh, reforzando así su capacidad de producción para respaldar la ejecución de proyectos de clientes globales.

Más de 67 GWh en acuerdos firmados: la confianza del mercado bien merecida

Durante la celebración de la feria, EVE Energy firmó acuerdos con Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd., Jiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd., Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd., Tianjin RY Energy Co., Ltd. y Genesis Energia e Tecnologia Ltda., proveedor brasileño de soluciones energéticas. La capacidad total contratada superó los 67 GWh, lo que subraya la gran confianza del mercado en la oferta de productos y soluciones de EVE.

Fortaleciendo los lazos industriales y dando forma al futuro con socios

Steven Chen, vicepresidente sénior de EVE Energy, junto con el equipo directivo principal de la compañía, mantuvo extensas conversaciones con líderes de la industria y socios de la cadena de suministro. Entre los temas clave se incluyeron las tendencias en tecnología de baterías de gran formato, las aplicaciones innovadoras de sistemas de almacenamiento de alta capacidad, la coordinación de la capacidad de producción global y el desarrollo conjunto del ecosistema, lo que contribuyó a profundizar la visión estratégica compartida y ampliar las áreas de colaboración.

A medida que la industria del almacenamiento de energía se acelera, EVE Energy seguirá centrada en el avance de las tecnologías de baterías de gran formato. Contando con el respaldo de disponer de una sólida capacidad de producción y un departamento interno de I+D integral, y guiada por una visión estratégica a largo plazo, EVE se compromete a ofrecer productos fiables y un suministro estable como socio global de confianza, impulsando la transición global hacia un futuro energético más verde y con bajas emisiones de carbono.

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