SNEC 2026 | Spoločnosť EVE Energy získala viac ako 67 GWh v rámci významných objednávok, čím si upevnila vedúce postavenie v oblasti skladovania energie
News provided byEVE Energy
Jun 10, 2026, 01:44 ET
ŠANGHAJ, 10. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť EVE Energy zaznamenala na konferencii a výstave o fotovoltickej energii SNEC PV v Šanghaji od 3. do 5. júna veľký úspech. Spoločnosť predstavila svoje kompletné portfólio úložísk energie vrátane série Mr. Big Family, pričom zdôraznila svoje technologické vedúce postavenie a overené kapacity v oblasti masovej výroby a dodávok. Počas výstavy spoločnosť EVE Energy oznámila viacero strategických partnerstiev s celkovým objemom dohôd presahujúcim 67 GWh – čo je jasným potvrdením konkurencieschopnosti jej produktov a rastúcej dôvery zákazníkov.
Batériové úložisko energie BESS s kapacitou viac ako 6,9 MWh vyniká dvoma silnými stránkami v oblasti technológie a dodávok
Na podujatí pritiahli značnú pozornosť systém skladovania energie s kapacitou viac ako 6,9 MWh od spoločnosti EVE Energy a séria Mr. Big Family vďaka svojim výrazným produktovým výhodám a stabilnému výkonu.
Systém s kapacitou viac ako 6,9 MWh, postavený na osvedčenej platforme výskumu a vývoja veľkoformátových batérií, prináša tri prelomové výhody: vysoká účinnosť integrácie, ultra dlhá životnosť a viacvrstvová bezpečnosť. Je navrhnutý v štandardnom 6-metrovom (20 stôp) kontajneri a zvyšuje hustotu energie prostredníctvom článkov s vyššou kapacitou, integrácie článkov priamo do batériového bloku (cell-to-pack, CPT) a optimalizovaného využitia priestoru, čím sa výrazne znižujú počiatočné investičné výdavky. Presné riadenie teploty a inteligentná vyrovnávacia technológia udržiavajú teplotné výkyvy počas prevádzky prísne kontrolované, čo umožňuje viac ako 10 000 cyklov a stabilný výkon počas celej životnosti systému. Systém sa tiež vyznačuje komplexnou bezpečnostnou architektúrou vrátane viacúrovňovej ochrany a inteligentnej stratégie hasenia požiaru, čím stanovuje nový štandard pre rozsiahle systémy skladovania energie.
Základom tejto silnej stránky produktu od spoločnosti EVE Energy je pokročilá výrobná platforma a overené výsledky v oblasti dodávok. Spoločnosť EVE doteraz vyrobila viac ako 3,7 milióna veľkoformátových článkov pre aplikácie skladovania energie a dosiahla stabilné dodávky na úrovni GWh, čím posilnila základ svojej výrobnej kapacity na podporu plnenia projektov zákazníkov na celom svete.
Viac ako 67 GWh v podpísaných zmluvách – zaslúžená dôvera trhu
Na výstave spoločnosť EVE Energy podpísala zmluvy so spoločnosťami Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd., Jiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd., Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd., Tianjin RY Energy Co., Ltd. a Genesis Energia e Tecnologia Ltda., poskytovateľom energetických riešení so sídlom v Brazílii. Celková zmluvná kapacita presiahla 67 GWh, čo zdôrazňuje silnú dôveru trhu v ponuku produktov a riešení spoločnosti EVE.
Posilňovanie priemyselných väzieb a formovanie budúcnosti s partnermi
Steven Chen, senior viceprezident spoločnosti EVE Energy, sa spolu s hlavným manažérskym tímom spoločnosti zapojil do rozsiahlych diskusií s lídrami v odvetví a partnermi z dodávateľského reťazca. Medzi kľúčové témy patrili trendy v technológii veľkoformátových batérií, inovatívne aplikácie vysokokapacitných úložných systémov, koordinácia globálnej výrobnej kapacity a spoločný rozvoj ekosystémov – čo prispelo k prehĺbeniu spoločnej strategickej vízie a rozšíreniu oblastí spolupráce.
S rastúcim odvetvím skladovania energie sa spoločnosť EVE Energy bude naďalej zameriavať na rozvoj technológií veľkoformátových batérií. Vďaka veľkej výrobnej kapacite a komplexnému internému výskumu a vývoju a dlhodobej strategickej vízii sa spoločnosť EVE zaväzuje dodávať spoľahlivé produkty a stabilné dodávky ako dôveryhodný globálny partner – ktorý je hnacím motorom celosvetového posunu smerom k zelenšej energetickej budúcnosti s nízkymi emisiami uhlíka.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2996115/image1.jpg
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2996114/image2.jpg
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