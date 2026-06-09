SNEC 2026 | 이브에너지(EVE Energy), 67GWh 이상 대규모 수주 확보로 에너지 저장 시장 선도적 입지 강화

상하이 2026년 6월 9일 /PRNewswire/ -- 이브에너지(EVE Energy)가 6월 3일부터 5일까지 중국 상하이에서 열린 SNEC 태양광 발전 및 전시회(SNEC PV Photovoltaic Power Conference & Exhibition)에서 크나큰 존재감을 뽐냈다. 이브에너지는 Mr. Big Family 시리즈를 포함한 전 시나리오 에너지 저장 포트폴리오를 선보이며 기술 리더십과 검증된 대량 생산 및 납품 역량을 부각시켰다. 전시 기간에는 총 계약 규모로 67GWh가 넘는 전략적 파트너십을 여러 건 발표하며 제품 경쟁력과 고객 신뢰를 다시 한번 입증했다.

기술력과 납품 역량을 겸비한 6.9+MWh BESS 주목

이번 행사에서는 이브에너지의 6.9+MWh 에너지 저장 시스템(BESS)과 Mr. Big Family 시리즈가 우수한 제품 경쟁력과 안정적인 성능을 바탕으로 큰 관심을 끌었다.

성숙한 대형 셀 연구개발 플랫폼을 기반으로 한 6.9+MWh 시스템은 높은 통합 효율, 초장수명 사이클 성능, 다층 안전성이 핵심 강점으로 꼽히고 있다. 표준 20피트 컨테이너 설계를 적용한 이 시스템은 대용량 셀, CTP(Cell-to-Pack) 통합 기술 및 공간 활용 최적화를 통해 에너지 밀도를 높여 초기 자본 지출(CAPEX)이 적은 것이 특징이다. 정밀 열관리 기술과 지능형 밸런싱 기술로 운전 전 과정에서 온도 편차를 엄격히 제어해 1만여 회 충전 및 방전 사이클을 거친 후에도 시스템 수명이 다할 때까지 성능이 안정적이다. 또 다단계 보호 체계와 지능형 화재 진압 전략을 포함한 종합 안전 아키텍처도 갖춰 기존 대규모 에너지 저장 시스템과는 차원이 다르다.

이 같은 제품 경쟁력의 기저에는 이브에너지의 첨단 제조 플랫폼과 검증된 납품 실적이 있다. 현재까지 이브에너지는 에너지 저장용 대형 셀 370만여 개를 생산했으며, GWh급 규모로 안정적인 납품을 달성해 글로벌 고객의 프로젝트를 지원하는 생산 역량을 입증했다.

67GWh가 넘는 계약 체결… 시장 신뢰 입증

전시회 기간 동안 이브에너지는 상하이 전기 전력전자(Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd.), 장쑤 버트랜스 에너지 테크놀로지(Jiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd.), 저장 사반트 디지털 에너지 테크놀로지(Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd.), 톈진 RY 에너지(Tianjin RY Energy Co., Ltd.), 브라질 기반 에너지 솔루션 기업 제네시스 에네르지아 에 테크놀로지아(Genesis Energia e Tecnologia Ltda.)와 계약을 체결했다. 총 계약 용량은 67GWh가 넘어 이브에너지의 제품과 솔루션에 대한 시장의 신뢰가 그만큼 높음을 보여주기에 부족함이 없었다.

산업 협력 강화 및 파트너와 함께 미래 개척

스티븐 천(Steven Chen) 이브에너지 수석부사장(SVP)을 비롯한 경영진은 업계 리더 및 공급망 파트너들과 대형 배터리 기술 동향, 대용량 저장 시스템의 혁신적 적용 사례, 글로벌 생산능력 협력, 산업 생태계 공동 개발 등을 주제로 대화를 나누며 공동의 전략적 비전을 강화하고 협력 범위를 확대했다.

에너지 저장 산업이 빠르게 성장하는 가운데 이브에너지는 앞으로도 대형 배터리 기술 혁신에 집중할 계획이다. 이브에너지는 강력한 생산 역량과 전 주기 자체 연구개발 역량, 그리고 장기적인 전략 비전을 바탕으로 신뢰할 수 있는 글로벌 파트너로서 안정적인 제품과 공급 체계를 제공하며 친환경, 저탄소 에너지 전환을 앞당길 방침이다.

SOURCE EVE Energy