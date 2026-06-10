SNEC 2026 | EVE Energy закрепляет лидерство в сфере накопителей энергии, заключив соглашения на более 67 ГВт•ч

ШАНХАЙ, 10 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- С 3 по 5 июня компания EVE Energy произвела фурор на конференции и выставке фотоэлектрической энергетики (SNEC PV Photovoltaic Power Conference & Exhibition) в Шанхае. Компания представила свой комплексный портфель решений для накопления энергии, охватывающий различные сценарии применения, в том числе серию Mr. Big Family, продемонстрировав свое технологическое лидерство и подтвержденные возможности массового производства и поставок. Во время выставки EVE Energy объявила о заключении ряда стратегических партнерских соглашений, общий объем которых превысил 67 ГВт•ч, что стало убедительным подтверждением конкурентоспособности продукции компании и растущего доверия со стороны ее клиентов.

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Система накопления энергии BESS емкостью более 6,9 МВт•ч привлекла внимание благодаря сочетанию технологических преимуществ и надежности поставок

На мероприятии система накопления энергии емкостью 6,9 МВт•ч и серия Mr. Big Family от EVE Energy вызвали значительный интерес благодаря своим выдающимся характеристикам и стабильным эксплуатационным показателям.

Созданная на основе отработанной платформы для разработки крупноформатных аккумуляторных батарей, система емкостью 6,9 + МВт•ч обеспечивает три ключевых преимущества: высокую эффективность интеграции, сверхдлительный срок службы и многоуровневую систему безопасности. Система размещается в стандартном 20-футовом контейнере и обеспечивает повышение плотности энергии за счет использования ячеек увеличенной емкости, технологии CTP (cell-to-pack) и оптимизированного использования внутреннего пространства, что позволяет существенно снизить первоначальные капитальные затраты. Точное управление температурным режимом и интеллектуальная технология балансировки позволяют жестко контролировать колебания температуры на протяжении всего периода эксплуатации, обеспечивая более 10.000 циклов работы и стабильные характеристики в течение всего срока службы системы. Система также оснащена комплексной архитектурой безопасности, включая многоуровневую защиту и интеллектуальную стратегию пожаротушения, что устанавливает новый отраслевой стандарт для крупномасштабных систем накопления энергии.

В основе этих преимуществ продукта лежит передовая производственная платформа EVE Energy и надежная репутация компании с сфере выполнения поставок. На сегодняшний день EVE произвела более 3,7 миллиона крупноформатных аккумуляторных элементов для систем накопления энергии и обеспечила стабильные поставки на уровне нескольких гигаватт-часов, укрепив производственную базу для реализации проектов своих клиентов во всем мире.

Более 67 ГВт•ч законтрактованных мощностей — наглядное свидетельство заслуженного доверия рынка

На выставке EVE Energy подписала соглашения с компаниями Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd., Jiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd., Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd., Tianjin RY Energy Co., Ltd. и бразильским поставщиком энергетических решений Genesis Energia e Tecnologia Ltda. Совокупный объем законтрактованных мощностей превысил 67 ГВт•ч, что свидетельствует о высоком уровне доверия рынка к продукции и комплексным решениям EVE.

Укрепление отраслевого сотрудничества и формирование будущего вместе с партнерами

Старший вице-президент EVE Energy Стивен Чень (Steven Chen) вместе с руководителями ключевых направлений компании провел серию содержательных встреч с лидерами отрасли и партнерами по цепочке поставок. Основными темами обсуждения стали тенденции развития технологий крупноформатных аккумуляторных элементов, инновационные области применения высокоемких систем накопления энергии, координация глобальных производственных мощностей и совместное развитие отраслевой экосистемы. Эти обсуждения способствовали дальнейшему укреплению общего стратегического видения и расширению направлений сотрудничества.

По мере ускоренного развития отрасли накопления энергии EVE Energy продолжит уделять приоритетное внимание продвижения технологий крупноформатных аккумуляторных элементов. Опираясь на надежные производственные мощности, собственные разработки по всей технологической цепочке (full-stack in-house R&D) и долгосрочное стратегическое видение, EVE стремится поставлять надежную продукцию и обеспечивать стабильность поставок как заслуживающий доверия глобальный партнер, содействуя глобальному переход к более экологичному и низкоуглеродному энергетическому будущему.

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