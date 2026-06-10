SNEC 2026 | EVE Energy Raih Pesanan Lebih dari 67 GWh, Perkuat Posisi di Industri Penyimpanan Energi

BESS 6,9+ MWh Menjadi Sorotan Utama Berkat Keunggulan Teknologi dan Pengiriman Produk

Di ajang tersebut, sistem penyimpanan energi (BESS) berkapasitas 6,9+ MWh dan seri Mr. Big Family menjadi sorotan utama berkat keunggulan teknologi dan performa yang stabil.

Dirancang dengan platform riset dan pengembangan (R&D) baterai berukuran besar yang telah teruji, BESS 6,9+ MWh EVE menawarkan tiga keunggulan utama, yakni efisiensi integrasi yang optimal, usia pakai yang sangat awet, dan sistem keselamatan berlapis. BESS ini memakai kontainer standar berukuran 20 kaki dan mampu meningkatkan densitas energi melalui penggunaan sel baterai berkapasitas lebih besar, integrasi CTP (cell-to-pack), serta optimalisasi ruang. Kombinasi tersebut turut menekan belanja modal tahap awal (capex) secara signifikan. Teknologi manajemen termal presisi dan sistem penyeimbangan cerdas menjaga variasi suhu tetap terkendali selama operasi berlangsung. Dengan demikian, BESS ini mampu mencapai lebih dari 10.000 siklus penggunaan dan memiliki kinerja yang stabil sepanjang masa pakai. Lebih lagi, BESS ini dilengkapi arsitektur keselamatan yang komprehensif, terdiri atas perlindungan berlapis dan strategi pemadaman kebakaran cerdas, sehingga menjadi standar baru bagi sistem penyimpanan energi berskala besar.

Keunggulan produk EVE ditopang oleh platform manufaktur canggih dan rekam jejak pengiriman. Hingga saat ini, EVE telah memproduksi lebih dari 3,7 juta sel baterai berukuran besar untuk aplikasi penyimpanan energi dan secara konsisten mencatat pengiriman dalam skala gigawatt-hour (GWh). EVE juga semakin memperkuat kapasitas produksinya untuk memenuhi kebutuhan proyek yang digarap pelanggan global.

Meraih Kontrak Lebih dari 67 GWh — Cerminan Kepercayaan Pasar

Di ajang tersebut, EVE Energy meresmikan sejumlah perjanjian kerja sama dengan Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd., Jiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd., Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd., Tianjin RY Energy Co., Ltd., serta Genesis Energia e Tecnologia Ltda., penyedia solusi energi yang berbasis di Brasil. Total kapasitas kontrak yang disepakati melampaui 67 GWh, mencerminkan tingginya kepercayaan pasar terhadap produk dan solusi EVE.

Memperkuat Kolaborasi Industri dan Membangun Masa Depan bersama Mitra

Senior Vice President (SVP) EVE Energy, Steven Chen, bersama jajaran manajemen perusahaan menggelar berbagai diskusi dengan pelaku industri dan mitra rantai pasok. Sejumlah topik strategis yang dibahas antara lain tren teknologi baterai berukuran besar, inovasi aplikasi sistem penyimpanan energi berkapasitas tinggi, koordinasi kapasitas produksi global, hingga pengembangan ekosistem industri secara kolaboratif. Diskusi tersebut turut memperkuat kesamaan visi strategis dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas pada masa depan.

Sejalan dengan pertumbuhan industri penyimpanan energi yang semakin pesat, EVE Energy akan terus berfokus mengembangkan teknologi baterai berukuran besar. Dengan dukungan kapasitas produksi yang kuat, kemampuan R&D terintegrasi, serta strategi jangka panjang yang berkelanjutan, EVE berkomitmen menyediakan produk yang andal dan pasokan yang stabil bagi pelanggan global. Lewat langkah tersebut, EVE siap berperan sebagai mitra tepercaya yang mempercepat transisi menuju sistem energi global yang lebih hijau dan rendah karbon.

SOURCE EVE Energy