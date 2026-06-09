SNEC 2026 | EVE Energy Raih Tempahan Besar Melebihi 67GWh, Mengukuhkan Kedudukannya dalam Penyimpanan Tenaga

SHANGHAI, 9 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Dari 3 hingga 5 Jun, EVE Energy mencuri tumpuan di Persidangan & Pameran Kuasa PV Fotovolta SNEC Shanghai. Syarikat itu mempamerkan portfolio penyimpanan tenaga lengkap untuk pelbagai senario, termasuk siri Mr. Big Family, yang menonjolkan kepimpinan teknologinya serta keupayaan pengeluaran besar-besaran dan penghantaran yang terbukti. Sepanjang pameran tersebut, EVE Energy mengumumkan beberapa kerjasama strategik dengan jumlah kapasiti perjanjian melebihi 67GWh, sekali gus membuktikan daya saing produknya dan tahap kepercayaan pelanggan yang semakin meningkat.

Sistem BESS 6.9+MWh Menyerlah Melalui Kekuatan Teknologi dan Keupayaan Penghantaran

Pada acara tersebut, sistem penyimpanan tenaga 6.9+MWh dan siri Mr. Big Family keluaran EVE Energy mendapat perhatian meluas hasil kelebihan produk yang kukuh dan prestasi yang stabil.

Dibangunkan berasaskan platform penyelidikan dan pembangunan bateri bersaiz besar yang matang, sistem 6.9+MWh menawarkan tiga kelebihan utama: kecekapan integrasi yang tinggi, jangka hayat kitaran yang sangat panjang dan keselamatan berlapis yang komprehensif. Direka dalam kontena standard 20 kaki, sistem ini meningkatkan ketumpatan tenaga melalui penggunaan sel berkapasiti tinggi, integrasi CTP (sel-kepada pek) dan pengoptimuman penggunaan ruang, sekali gus mengurangkan perbelanjaan modal awal secara signifikan. Pengurusan haba yang tepat dan teknologi pengimbangan pintar memastikan variasi suhu kekal terkawal sepanjang operasi, membolehkan sistem mencapai lebih daripada 10,000 kitaran dengan prestasi yang stabil sepanjang hayat penggunaannya. Sistem ini turut dilengkapi seni bina keselamatan menyeluruh yang merangkumi perlindungan berbilang peringkat serta strategi pemadaman kebakaran pintar, sekali gus menetapkan penanda aras baharu bagi sistem penyimpanan tenaga berskala besar.

Keupayaan produk tersebut disokong oleh platform pembuatan maju dan rekod penghantaran yang kukuh. Sehingga kini, EVE telah menghasilkan lebih daripada 3.7 juta sel bateri bersaiz besar untuk aplikasi penyimpanan tenaga dan berjaya mencapai penghantaran stabil pada skala gigawatt-jam (GWh), mengukuhkan asas kapasiti pengeluarannya bagi menyokong pelaksanaan projek pelanggan di seluruh dunia.

Perjanjian Melebihi 67GWh Menunjukkan Keyakinan Pasaran yang Kukuh

Sepanjang pameran tersebut, EVE Energy menandatangani perjanjian dengan Shanghai Electric Power Electronics Co., Ltd., Jiangsu Vertrans Energy Technology Co., Ltd., Zhejiang Savant Digital Energy Technology Co., Ltd., Tianjin RY Energy Co., Ltd., dan Genesis Energia e Tecnologia Ltda., penyedia penyelesaian tenaga berpangkalan di Brazil. Jumlah kapasiti yang dikontrakkan melebihi 67GWh, sekali gus mencerminkan keyakinan pasaran yang tinggi terhadap produk dan penyelesaian yang ditawarkan oleh EVE Energy.

Memperkukuh Kerjasama Industri dan Membentuk Masa Depan Bersama Rakan Kongsi

Steven Chen, Naib Presiden Kanan (SVP) EVE Energy, bersama pasukan pengurusan teras syarikat telah mengadakan perbincangan meluas dengan pemimpin industri dan rakan kongsi rantaian bekalan. Topik utama yang dibincangkan termasuk trend teknologi bateri bersaiz besar, aplikasi inovatif sistem penyimpanan berkapasiti tinggi, penyelarasan kapasiti pengeluaran global, pembangunan bersama ekosistem industri — membantu memperkukuh visi strategik bersama dan memperluaskan bidang kerjasama antara pihak-pihak terlibat.

Seiring dengan pertumbuhan pesat industri penyimpanan tenaga, EVE Energy akan terus memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi bateri bersaiz besar. Disokong oleh kapasiti pengeluaran yang kukuh, keupayaan penyelidikan dan pembangunan dalaman yang menyeluruh serta visi strategik jangka panjang, EVE komited untuk menyediakan produk yang boleh dipercayai dan bekalan yang stabil sebagai rakan kongsi global yang diyakini, sambil memacu peralihan dunia ke arah masa depan tenaga yang lebih hijau dan rendah karbon.

SOURCE EVE Energy