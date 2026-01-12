TCL Raih Berbagai Penghargaan di CES 2026 atas Terobosan dalam Kategori Produk TV, Perangkat Seluler, dan Smart Home

Salah satu inovasi unggulan TCL, TCL X11L SQD-Mini LED TV, meraih banyak pengakuan, termasuk Innovative "Display Technology Gold Award" dari International Data Group (IDG), berkat performa visual yang luar biasa. Pertama kali digagas oleh IDG pada 2006, serta dilaksanakan oleh Asia Digital Group serta Europe Digital Group sebagai pihak penyelenggara teknis, TWICE ikut menjadi salah satu tuan rumah ajang penghargaan ini dengan dukungan IDC. GTB Awards merupakan salah satu ajang yang paling bergengsi di industri elektronik konsumen global.

Tampil perdana di CES 2026, TCL X11L merupakan TV pertama di dunia yang dilengkapi teknologi SQD-Mini LED generasi baru. Teknologi ini menawarkan rentang warna yang luas untuk berbagai skenario, tanpa interferensi warna, serta memiliki dimming zone yang lebih banyak, serta tingkat kecerahan yang lebih tinggi—semuanya dikemas dalam desain yang sangat ramping. Teknologi SQD-Mini LED juga telah memperoleh sertifikasi TÜV Rheinland atas akurasi warna, stabilitas tampilan, dan performa visual yang unggul sehingga memperkuat posisi TCL sebagai pemimpin dalam rekayasa teknologi displai.

TCL juga menghadirkan teknologi canggih pada perangkat seluler. Ponsel pintar NXTPAPER 70 Pro berhasil meraih "Eye-Care Display Technology Gold Award" dari IDG berkat teknologi NXTPAPER 4.0 terbaru. Ponsel pintar ini dilengkapi fitur perlindungan mata bersertifikasi SGS untuk kondisi cahaya redup, paparan cahaya biru yang lebih sedikit, serta circular polarized light. Performa tersebut memberikan pengalaman penggunaan displai ponsel yang nyaman dan ramah mata dalam berbagai situasi. Sementara, komputer tablet TCL Note A1 NXTPAPER memenangkan "Smart Interaction Technology Innovation Award" berkat pengalaman visual dan menulis yang menyerupai kertas, serta sarana produktivitas berbasiskan AI seperti pengenalan tulisan tangan pintar, penerjemahan, ringkasan otomatis, dan penyempurnaan teks. Di kategori smart home, TCL Air Conditioner AHU Series sukses meraih "Smart Self-Adaptive Voltage Technology Innovation Award". Didukung teknologi tersebut, seri AC ini mampu mengatasi tantangan instalasi dan perawatan yang kompleks.

Selain itu, TCL MOVETIME MT48, jam pintar (smartwatch) untuk anak dengan fitur keamanan canggih seperti GPS dual-band L1+L5, sistem komunikasi 4G, dan fitur Kid-Safe AI, meraih "CES Picks Award 2026" dari TWICE, sebab gawai ini memberikan rasa aman bagi orang tua sekaligus mengajari anak-anak untuk mandiri.

Melalui inovasi yang terus berkembang dan semakin diakui oleh industri, TCL selalu menerjemahkan keunggulan teknologi menjadi manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari, serta menghadirkan gaya hidup yang lebih cerdas, menarik, dan saling terhubung bagi konsumen di seluruh dunia.

Tentang TCL

TCL adalah merek elektronik terkemuka dan pemimpin industri televisi di pasar global. Beroperasi di lebih dari 160 pasar di seluruh dunia, TCL menjalankan penelitian, pengembangan, dan memproduksi berbagai produk elektronik, termasuk TV, sistem audio, perangkat rumah tangga, perangkat seluler, kacamata pintar (smart glasses), layar informasi digital (commercial display), dan lain-lain. Informasi selengkapnya: https://www.tcl.com .

