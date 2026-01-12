TCL zdobywa liczne nagrody na CES 2026 za przełomowe innowacje w kategoriach telewizorów, urządzeń mobilnych i dla inteligentnego domu

LAS VEGAS, 12 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- TCL, globalny lider w dziedzinie elektroniki użytkowej i marka zajmująca czołowe miejsce w segmencie ultradużych telewizorów oraz telewizorów Mini LED podczas targów CES 2026 otrzymała prestiżowe dowody uznania na ceremonii rozdania nagród dla najlepszych światowych marek 2025-2026, między innymi kilka wyróżnień „Best of CES 2026" od międzynarodowych mediów oraz dodatkowe laury od instytucji i organizacji branżowych. Nagrody zwracają uwagę na czołową pozycję TCL w dziedzinie technologii wyświetlaczy, innowacji w zakresie urządzeń mobilnych i rozwiązań dla inteligentnego domu i potwierdzają zaangażowanie firmy na rzecz tworzenia przyszłości inteligentnego życia za pośrednictwem przełomowych technologii.

Wśród nagrodzonych innowacji znalazł się telewizor TCL X11L SQD-Mini LED, który zyskał powszechne uznanie, wyrażone między innymi Złotą nagrodą dla innowacyjnych technologii wyświetlania otrzymaną od International Data Group (IDG) za wyjątkowe parametry wizualne. Nagrody GTB Awards, przyznawane od 2006 r. przez International Data Group (IDG) i organizowane przez Asia Digital Group i Europe Digital Group ze współgospodarzem TWICE i przy wsparciu IDC, należą do najbardziej prestiżowych wyróżnień w globalnej branży elektroniki użytkowej.

Mający swoją wielką odsłonę na CES 2026 telewizor TCL X11L jest pierwszym odbiornikiem na świecie wyposażonym w najnowszej generacji technologię SQD-Mini LED, która zapewnia szeroką gamę kolorystyczną do każdego zastosowania, brak niepożądanego przenikania się kolorów, więcej stref wygaszania i wyższą jasność - a wszystko to przy wyjątkowo cienkim ekranie. Technologia SQD Mini LED uzyskała również certyfikat TÜV Rheinland za wyjątkową dokładność odwzorowania kolorów, stabilność wyświetlania i parametry wizualne, dodatkowo potwierdzając czołową pozycję TCL w rozwoju technologii wyświetlania.

TCL wprowadza swoje zaawansowane technologie również do urządzeń mobilnych. Wyposażony w najnowszą technologię firmy NXTPAPER 4.0 smartfon NXTPAPER 70 Pro otrzymał od International Data Group (IDG) Złotą nagrodę dla technologii wyświetlania chroniących wzrok. Urządzenie zostało wyposażone w certyfikowaną przez SGS ochronę wzroku przy słabym oświetleniu, redukcję światła niebieskiego oraz światło spolaryzowane kołowo, zapewniając komfortowe, przyjazne dla oczu wrażenia wizualne bez uczucia zmęczenia niezależnie od sposobu użytkowania. Tablet TCL Note A1 NXTPAPER został wyróżniony nagrodą Smart Interaction Technology Innovation Award za wygląd i komfort pisania przypominający korzystanie z prawdziwego papieru, a także za produktywność wspieraną przez sztuczną inteligencję, obejmującą inteligentne rozpoznawanie pisma odręcznego, tłumaczenia, automatyczne podsumowania oraz udoskonalanie tekstu. W kategorii inteligentnego domu seria klimatyzatorów TCL z serii AHU otrzymała Nagrodę za innowacje w zakresie inteligentnej samodostosowującej się technologii napięciowej. Zastosowana w niej technologia rozwiązuje problem skomplikowanej instalacji oraz utrzymania urządzeń.

Dodatkowo TCL MOVETIME MT48 - smartwatch dla dzieci z podwyższonym poziomem bezpieczeństwa, wyposażony w dwupasmowy system lokalizacji GPS L1+L5, łączność 4G oraz technologię AI bezpieczną dla dzieci - zdobył nagrodę 2026 CES Picks Award przyznawaną przez magazyn TWICE za zapewnienie rodzicom spokoju ducha, a dzieciom większej samodzielności.

Dzięki stale rosnącemu portfolio innowacji docenianych w branży TCL konsekwentnie przekłada swoje przywództwo technologiczne na realne, wymierne korzyści, sprzyjając bardziej inteligentnemu, immersyjnemu i połączonemu stylowi życia konsumentów na całym świecie.

