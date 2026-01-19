TCL conquista premios en la CES 2026 por innovaciones en las categorías de TV, mobile y hogar inteligente

LAS VEGAS, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, líder global en electrónicos de consumo y la marca n.º 1 del mundo en TVs Mini LED y pantallas gigantes, recibió diversos reconocimientos de prestigio en la ceremonia de los Global Top Brands (GTB) Awards 2025 – 2026, durante la CES 2026, además de varios premios "Best of CES 2026", otorgados por medios internacionales y otros reconocimientos de instituciones y organizaciones profesionales.

Los premios destacan el liderazgo de TCL en tecnología de displays, innovación móvil y soluciones para el hogar inteligente, reforzando su compromiso de impulsar el futuro de la vida inteligente a través de tecnología de vanguardia.

Entre las innovaciones premiadas, el televisor TCL X11L SQD-Mini LED recibió un amplio reconocimiento, incluyendo el Gold Award de Tecnología Innovadora de Display de la International Data Group (IDG), en razón de su desempeño visual excepcional. Creado en 2006 por la IDG y organizado por Asia Digital Group y Europe Digital Group, con TWICE como coanfitrión y el apoyo de IDC, los GTB Awards se encuentran entre los reconocimientos más respetados de la industria global de electrónicos de consumo.

Presentado oficialmente en la CES 2026, el TCL X11L es el primer televisor del mundo en incorporar la tecnología de próxima generación SQD-Mini LED, ofreciendo una amplia gama de colores en todos los escenarios, ausencia de interferencia entre colores, mayor número de zonas de atenuación y un brillo más elevado, todo en un diseño excepcionalmente delgado. La tecnología SQD-Mini LED también recibió certificación de TÜV Rheinland por su alta precisión de color, estabilidad de imagen y desempeño visual, validando aún más los avances de liderazgo de TCL en ingeniería de displays.

TCL también lleva sus tecnologías avanzadas a los dispositivos móviles. El smartphone NXTPAPER 70 Pro obtuvo el Gold Award de Tecnología de Display con Cuidado Visual de la IDG, impulsado por la más reciente tecnología NXTPAPER 4.0 de la compañía. El dispositivo cuenta con protección ocular en baja luminosidad certificada por SGS, reducción de luz azul y luz polarizada circular, proporcionando una experiencia de visualización cómoda y amigable para los ojos en todos los escenarios.

La tablet TCL Note A1 NXTPAPER fue reconocida con el Premio de Innovación en Tecnología de Interacción Inteligente por su experiencia visual y de escritura similar al papel, además de productividad impulsada por IA, incluyendo reconocimiento inteligente de escritura a mano, traducción, resúmenes automáticos y afinamiento de texto. En la categoría de hogar inteligente, la línea de aire acondicionado TCL AHU recibió el Premio de Innovación en Tecnología de Tensión Auto adaptativa Inteligente. Equipada con esta tecnología, la serie resuelve desafíos complejos de instalación y mantenimiento.

Además, el TCL MOVETIME MT48, un smartwatch infantil enfocado en la seguridad con GPS de doble banda L1+L5, comunicación 4G e IA Kid-Safe, ganó el Premio CES Picks 2026 de TWICE por ofrecer tranquilidad a los padres e independencia a los niños.

Con un portafolio creciente de innovaciones reconocidas por la industria, TCL continúa transformando el liderazgo tecnológico en un impacto significativo en el mundo real, promoviendo un estilo de vida más inteligente, inmersivo y conectado para consumidores de todo el mundo.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónicos de consumo y una referencia global en el sector de televisores. Actualmente, la compañía opera en más de 160 mercados alrededor del mundo. Especializada en investigación, desarrollo y fabricación, TCL ofrece una amplia gama de productos, incluyendo TVs, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, displays comerciales y mucho más. Para saber más, visite TCL.

Sobre TCL SEMP

TCL SEMP es una joint venture formada por la multinacional China TCL (empresa fundada en 1981, segunda mayor fabricante de televisores del mundo y líder global en pantallas ultra grandes, TVs Mini LED y Google TVs) y SEMP (compañía fundada en Brasil en 1942 y responsable de la fabricación de los primeros aparatos de radio y TV del país). A través de esta unión, TCL SEMP ofrece al mercado brasileño productos de las categorías de TV, audio, aires acondiciondos, smartphones, línea blanca y monitores gamer. Su audacia, creatividad e innovación hacen de TCL SEMP una de las marcas más confiables y respetadas de Brasil, siempre presentando productos con calidad y diseño superiores, con tecnologías inteligentes que proporcionan la mejor experiencia de entretenimiento y conexión a los consumidores. Para más información, acceda al sitio web de TCL SEMP.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858115/TCL_Earns_Multiple_CES_2026_Awards_for_Breakthrough_Innovations_Across_TV__Mobile__and_Smart_Home_Ca.jpg

FUENTE TCL