TCL predstaví na veľtrhu CES 2026 budúcnosť s pokročilými vizuálnymi inováciami a produktovým portfóliom s podporou AI

Dec 18, 2025, 12:30 ET
SHENZHEN, Čína, 18. december 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť TCL, svetový líder v oblasti spotrebnej elektroniky a globálna jednotka v oblasti mini LED a ultra veľkých televízorov, sa chystá na veľtrhu CES 2026 zaujať ústredné miesto s rozsiahlou prezentáciou najmodernejších displejov a kompletného portfólia inteligentných produktov s podporou AI.
Spoločnosť TCL premení svoj stánok na bránu do budúcnosti vizuálnych zážitkov. Ukáže návštevníkom, ako jej výnimočné zobrazovacie panely – v širokej škále veľkostí, kategórií a tvarových faktorov – poskytujú bezkonkurenčný výkon. To všetko zastrešuje spoločnosť TCL CSOT, svetový líder v oblasti pokročilých zobrazovacích technológií a dcérska spoločnosť TCL.
V priebehu výstavy TCL zároveň predstaví novú generáciu revolučných displejov, mobilných a nositeľných zariadení. Medzi najvýznamnejšie exponáty výstavy patrí technológia SQD-Mini LED od spoločnosti TCL, ktorá sa vyznačuje piatimi hlavnými výhodami vrátane širokého farebného gamutu pre všetky scény, nulového prelínania farieb, viacerých lokálnych zón stmievania, vyššieho jasu a ultratenkého dizajnu. Návštevníci tiež budú mať po prvýkrát možnosť vidieť najnovšie smartfóny a tablety NXTPAPER s technológiou ochrany zraku, ako aj okuliare s rozšírenou realitou (AR), ktoré spoločne podčiarkujú bezkonkurenčné schopnosti značky TCL poskytovať špičkové zážitky zo sledovania pre rôzne využitie.
Okrem pokroku v oblasti zobrazovacích technológií spoločnosť predstaví kompletné portfólio zariadení s podporou AI, ktoré sú navrhnuté tak, aby formovali budúcnosť inteligencie. Návštevníci si môžu pozrieť inteligentné bývanie s AI prostredníctvom série domácich spotrebičov vrátane klimatizácií, chladničiek, práčok a inteligentných zámkov, ako aj pohlcujúce zábavné zážitky s AI, ktoré prinášajú televízory, okuliare s rozšírenou realitou a projektory s podporou AI. Spoločnosť TCL tiež predstaví svoje najnovšie pokroky v oblasti produktivity a mobility vylepšené AI v mobilných zariadeniach, tabletoch a ekosystémových riešeniach typu človek-vozidlo-domov, ktoré odhalia, ako technológie AI od spoločnosti TCL formujú ďalšiu kapitolu každodenného života, práce a konektivity.
Ďalšie podrobnosti budú zverejnené na veľtrhu CES 2026:
Stánok TCL na CES 2026:
- Dátum: 6. až 9. januára 2026
- Miesto: Kongresové centrum Las Vegas, Centrálna hala, stánok č. 18604
O spoločnosti TCL
TCL je popredná značka spotrebnej elektroniky a líder v globálnom odvetví televízorov. TCL v súčasnosti pôsobí na viac ako 160 trhoch po celom svete. Spoločnosť sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu produktov spotrebnej elektroniky od televízorov, audiotechniky, domácich spotrebičov, mobilných zariadení, inteligentných okuliarov, komerčných displejov a ďalších. Navštívte webovú lokalitu TCL na adrese https://www.tcl.com.
