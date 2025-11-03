THE MARK HOTEL É CELEBRADO NO PRESTIGIADO RANKING THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025

Celebrando inovação, excelência e experiências de viagem transformadoras em todo o mundo

NOVA YORK, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- The Mark Hotel é o único hotel na cidade de Nova York, e um dos únicos dois hotéis em todos os Estados Unidos, incluído na prestigiada lista The World's 50 Best Hotels 2025, anunciada ontem à noite em uma cerimônia cativante no Billingsgate, em Londres. Os prêmios destacam propriedades que estão redefinindo a arte da hospitalidade em seis continentes, desde destinos urbanos pioneiros até refúgios remotos que oferecem experiências inesquecíveis aos hóspedes.

A fachada do The Mark Hotel. (PRNewsfoto/The Mark Hotel)

"É uma honra extraordinária representar Nova York e os Estados Unidos como o único hotel em Nova York, e um dos únicos dois no país, incluído entre os The World's 50 Best Hotels", diz Elon Kenchington, gerente geral do The Mark Hotel. "É um reflexo do compromisso da nossa equipe em criar uma experiência nova-iorquina de excelência para nossos hóspedes, e essa homenagem reconhece não apenas as pessoas que dão vida ao hotel todos os dias, mas também os artistas, designers e hóspedes que nos inspiram. Mais importante ainda, reconhece a atenção e a dedicação de uma comunidade que faz do The Mark não apenas um hotel, mas um lugar onde experiências e memórias são criadas."

Reconhecido como um ícone cultural no Upper East Side de Manhattan, o The Mark Hotel combina o alto estilo francês com o espírito criativo de Nova York, elevando as experiências de hospitalidade de luxo para cidadãos globais e nova-iorquinos. Localizado em um edifício histórico de 1927, a poucos passos do Central Park, de museus de classe mundial, galerias e boutiques, o hotel atrai uma clientela global de artistas, designers, celebridades, autoridades, líderes da mídia e viajantes exigentes. Além de seu endereço icônico, o The Mark se destaca por comodidades divertidas, sofisticadas e empolgantes, que vão desde excursões privadas de veleiro pelo porto de Nova York e carrinhos de flores personalizados até acesso exclusivo ao The Met após o horário de funcionamento, experiências de compras curadas na Bergdorf Goodman e o icônico Haute Dog Cart de Jean-Georges, criando vivências que vão muito além do quarto de hotel.

Com 106 quartos, 44 suítes e três coberturas — incluindo a maior cobertura de hotel da América do Norte — a propriedade também abriga opções gastronômicas assinadas por Jean-Georges Vongerichten, a filial nova-iorquina do restaurante parisiense Caviar Kaspia e um salão de beleza de Frédéric Fekkai. Essa fusão de arte, moda e serviço de classe mundial fez do The Mark não apenas um destino de prestígio para viajantes exigentes, mas também um centro vibrante das cenas social e criativa da cidade.

Emma Sleight, chefe de conteúdo da The World's 50 Best Hotels, comenta: "À medida que o setor hoteleiro continua a inovar, o The World's 50 Best Hotels 2025 também representa uma evolução. O crescimento da 50 Best Voting Academy por meio da nomeação de novos Academy Chairs e regiões geográficas, a lista inaugural de 51-100 e os novos prêmios especiais irão elevar o ranking e celebrar ainda mais elementos da experiência hoteleira."

O ranking The World's 50 Best Hotels 2025 reflete os votos da 50 Best Hotels Academy, um grupo de mais de 800 hoteleiros, jornalistas de viagem, educadores e viajantes experientes do setor de luxo.

