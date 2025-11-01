Hotel The Mark w prestiżowym rankingu 50 najlepszych hoteli świata 2025

Celebracja innowacyjności, doskonałości i przełomowych doświadczeń podróżniczych na całym świecie

NOWY JORK, 1 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Hotel Mark jest jedynym hotelem w Nowym Jorku i jednocześnie jednym z zaledwie dwóch hoteli w całych Stanach Zjednoczonych, które znalazły się na prestiżowej liście 50 najlepszych hoteli świata 2025, ogłoszonej wczoraj wieczorem podczas uroczystej ceremonii w Billingsgate w Londynie. Wyróżnienia te przyznawane są obiektom, które na nowo definiują sztukę gościnności na sześciu kontynentach, od pionierskich miejskich destynacji po odległe miejsca oferujące gościom niezapomniane wrażenia.

„To niezwykły zaszczyt reprezentować Nowy Jork i Stany Zjednoczone jako jedyny hotel w Nowym Jorku i jeden z zaledwie dwóch w całym kraju, który znalazł się na liście 50 najlepszych hoteli świata" - mówi Elon Kenchington, dyrektor generalny hotelu The Mark. „To odzwierciedlenie dążenia naszego zespołu do zapewnienia gościom niezapomnianych wrażeń z pobytu w Nowym Jorku. Wyróżnienie to jest nie tylko wyrazem uznania dla osób, które każdego dnia tworzą atmosferę hotelu, ale także dla artystów, projektantów i gości, którzy są dla nas inspiracją. Co najważniejsze, jest to wyraz uznania dla troskliwości i poświęcenia społeczności, dzięki której The Mark jest nie tylko hotelem, ale miejscem, w którym powstają doświadczenia i wspomnienia".

Cieszący się renomą kulturowego punktu odniesienia na Upper East Side na Manhattanie, hotel The Mark łączy w sobie wysoki francuski styl z pomysłowym duchem Nowego Jorku, podnosząc poziom luksusowej gościnności zarówno dla obywateli świata, jak i nowojorczyków. Położony w zabytkowym budynku z 1927 roku, kilka kroków od Central Parku, światowej klasy muzeów, galerii i butików, hotel przyciąga międzynarodową klientelę artystów, projektantów, celebrytów, dostojników, liderów mediów i wymagających podróżników. Oprócz swojej kultowej lokalizacji, hotel The Mark wyróżnia się zabawnymi, ale jednocześnie wyrafinowanymi i ekscytującymi atrakcjami, od prywatnych wycieczek żaglówką po porcie w Nowym Jorku i spersonalizowanych wózków z kwiatami po dostęp do muzeum The Met po godzinach, wyselekcjonowane zakupy w Bergdorf Goodman i charakterystyczny wózek Haute Dog Cart Jean-Georgesa, tworząc doświadczenia wykraczające daleko poza pokój gościnny.

Obiekt dysponuje 106 pokojami, 44 apartamentami i trzema penthouse'ami - w tym największym hotelowym penthouse'em w Ameryce Północnej - a także restauracją Jean-Georges Vongerichten, nowojorską filią paryskiej restauracji Caviar Kaspia oraz salonem Frédéric Fekkai. To połączenie sztuki, mody i światowej klasy usług sprawiło, że The Mark stał się nie tylko doskonałym miejscem dla wymagających podróżników, ale także tętniącym życiem centrum życia towarzyskiego i artystycznego miasta.

Emma Sleight, szefowa działu odpowiedzialnego za treści w rankingu 50 najlepszych hoteli świata, zauważa: „Wraz z ciągłymi innowacjami w branży hotelarskiej, ranking 50 najlepszych hoteli świata 2025 również ewoluuje. Rozwój Akademii głosującej na 50 najlepszych hoteli (50 Best Voting Academy), poprzez powołanie nowych Przewodniczących Akademii i regionów geograficznych, inauguracyjna lista 51-100 oraz nowe nagrody specjalne podniosą rangę rankingu i będą doceniać jeszcze więcej elementów związanych z doświadczeniem hotelowym".

Ranking 50 najlepszych hoteli świata 2025 odzwierciedla głosy oddane przez Akademię 50 Najlepszych Hoteli, grupę ponad 800 hotelarzy, dziennikarzy podróżniczych, nauczycieli i zaprawionych miłośników luksusowych podróży.

