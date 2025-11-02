HOTEL THE MARK SE UMÍSTIL MEZI NEJLEPŠÍMI 50 HOTELY SVĚTA ZA ROK 2025
Nov 02, 2025
Oslava inovací, výjimečnosti a proměňujících cestovatelských zážitků po celém světě
NEW YORK, 2. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Hotel The Mark je jediným hotelem v New Yorku a jedním ze dvou hotelů ve Spojených státech, který se objevil na prestižním žebříčku padesáti nejlepších hotelů světa The World's 50 Best Hotels 2025, jehož výsledky byly slavnostně vyhlášeny včera večer při působivém ceremoniálu v Billingsgate v Londýně. Ocenění vyzdvihují hotely, které přetvářejí umění pohostinnosti na šesti kontinentech – od průkopnických městských destinací po odlehlá útočiště nabízející hostům nezapomenutelné zážitky.
„Je pro nás mimořádnou ctí reprezentovat New York i celé Spojené státy jako jediný newyorský hotel a jeden ze dvou v celé zemi, který byl zařazen mezi padesát nejlepších hotelů světa," uvedl Elon Kenchington, generální ředitel hotelu The Mark. „Toto ocenění odráží odhodlání našeho týmu vytvářet pro hosty autentický newyorský zážitek. Vyznamenání je poctou nejen lidem, kteří hotelu každý den vdechují život, ale také umělcům, designérům a hostům, kteří nás inspirují. A především oceňuje promyšlenost a oddanost komunity, jež činí z hotelu The Mark nejen místo k přenocování, ale prostor, kde vznikají zážitky a vzpomínky."
Hotel The Mark, proslulý jako kulturní symbol newyorské čtvrti Upper East Side, spojuje vysoký francouzský styl s nápaditým newyorským duchem a pozvedá pojetí luxusního ubytování pro mezinárodní klientelu i samotné Newyorčany. Sídlí v historické budově z roku 1927, jen pár kroků od Central Parku, světově proslulých muzeí, galerií a butiků, a přitahuje hosty z celého světa – umělce, designéry, celebrity, významné osobnosti, představitele médií i náročné cestovatele. Kromě své prestižní adresy si The Mark si zakládá na nabídce zábavných a hravých a zároveň sofistikovaných služeb: od soukromých plaveb v newyorském přístavu a originálních květinových vozíků přes noční vstupy do Metropolitního muzea umění a na míru sestavené nákupy v Bergdorf Goodman až po vlastní stánek s gurmánskými párky Haute Dog šéfkuchaře Jeana-Georgese. Nabízí tak zážitky, které přesahují rámec běžného pobytu v hotelu.
Hotel The Mark nabízí 106 pokojů, 44 apartmá a tři penthousy, včetně největšího hotelového penthousu v celé Severní Americe. V jeho prostorách se nachází restaurace šéfkuchaře Jeana-Georgese Vongerichtena, newyorská pobočka pařížského podniku Caviar Kaspia a salon Frédérica Fekkaie. Tato kombinace umění, módy a špičkových služeb učinila z hotelu The Mark nejen vyhledávané místo pro náročné cestovatele, ale také živé centrum společenského a uměleckého života New Yorku.
Emma Sleightová, vedoucí obsahové sekce žebříčku The World's 50 Best Hotels, uvedla: „S pokračující inovací v hotelovém sektoru zaznamenává i The World's 50 Best Hotels 2025 významný posun. Rozšíření hlasovací akademie 50 Best prostřednictvím jmenování nových předsedů akademie a vytvoření nových geografických oblastí, stejně jako zavedení nového žebříčku 51–100 a zvláštních ocenění, dále pozvedne prestiž tohoto hodnocení a umožní ocenit ještě více aspektů hotelových zážitku."
Žebříček The World's 50 Best Hotels 2025 vychází z hlasování akademie 50 Best Hotels Academy, kterou tvoří více než 800 hoteliérů, novinářů specializovaných na cestování, odborníků z oblasti vzdělávání a zkušených cestovatelů zaměřených na luxusní ubytování.
