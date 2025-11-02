THE MARK HOTEL ОТМЕЧЕН В ПРЕСТИЖНОМ РЕЙТИНГЕ «50 ЛУЧШИХ ОТЕЛЕЙ МИРА 2025»

Празднование инноваций, совершенства и революционного качества обслуживания в путешествиях по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- The Mark Hotel является единственным отелем в Нью-Йорке и одним из двух отелей во всех Соединенных Штатах Америки, включенных в престижный список 50 лучших отелей мира (The World's 50 Best Hotels) 2025, который был объявлен вчера вечером на восхитительной церемонии в Биллингсгейт в Лондоне. Наградами отмечаются объекты, коренным образом меняющие искусство гостеприимства, на шести континентах, от новаторских городских направлений до уединенных дальних уголков мира, предлагающих незабываемые впечатления для гостей.

The facade of The Mark Hotel.

«Это большая честь, представлять Нью-Йорк и США в качестве единственного отеля в Нью-Йорке и одного из двух в стране, вошедших в список "50 лучших отелей мира", — говорит Илон Кенчингтон (Elon Kenchington), генеральный менеджер отеля The Mark Hotel. — Это отражает приверженность нашего коллектива обеспечению выдающихся впечатлений от посещения Нью-Йорка для наших гостей, и эта награда воздает должное не только людям, которые обеспечивают повседневную жизнь отеля, но и художникам, дизайнерам и гостям, которые вдохновляют нас. Самое главное, это признание заботы и преданности сообщества, которое делает Mark Hotel не просто отелем, а местом, где рождаются впечатления и воспоминания».

Известный как культурный эталон Верхнего Ист-Сайда Манхэттена, The Mark Hotel сочетает в себе высокий французский стиль с творческим духом Нью-Йорка, повышая уровень роскоши гостеприимства и для граждан мира, и для жителей Нью-Йорка. Расположенный в историческом здании 1927 года в нескольких шагах от Центрального парка, музеев, галерей и бутиков мирового класса, отель привлекает со всего мира клиентуру, состоящую из художников, дизайнеров, знаменитостей, высокопоставленных лиц, руководителей СМИ и взыскательных путешественников. Помимо культового адреса, отель The Mark выделяется своими игривыми, но изысканными и восхитительными услугами, от частных экскурсий на парусных яхтах в нью-йоркской гавани и авторских тележек флористов до посещения Метрополитен-музея в нерабочее время, отборного шопинга в универмаге Bergdorf Goodman и фирменной тележки с хот-догами Haute Dog Cart от Жан-Жоржа (Jean-Georges), создавая впечатления, которые выходят далеко за пределы номера.

В отеле 106 номеров, 44 люкса и три пентхауса, в том числе самый большой пентхаус в Северной Америке, а также есть ресторан Jean-Georges Vongerichten, нью-йоркский аванпост парижского ресторана Caviar Kaspia, и салон Frédéric Fekkai. Это слияние искусства, моды и обслуживания мирового класса сделало отель The Mark не только первоклассным направлением для взыскательных путешественников, но и ярким центром социальной и творческой арены города.

Эмма Слайт (Emma Sleight), руководитель отдела контента для рейтинга «50 лучших отелей мира», комментирует: «По мере продолжения новаторского развития гостиничной индустрии, рейтинг "50 лучших отелей мира" 2025 также представляет новый этап эволюции. Рост голосующей "Академии рейтинга 50 лучших отелей" путем назначения новых членов Академии и добавления географических регионов, представление нового рейтинга 51–100 и новых специальных наград повысят качество рейтинга и позволят отметить еще больше элементов отельного обслуживания».

Рейтинг 50 лучших отелей мира 2025 отражает голоса членов Академии рейтинга 50 лучших отелей, группы из более чем 800 отельеров, журналистов на тему путешествий, преподавателей и опытных путешественников класса люкс.

