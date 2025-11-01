THE MARK HOTEL FIGURE DANS LE PRESTIGIEUX CLASSEMENT 2025 DE THE WORLD'S 50 BEST HOTELS

Célébration de l'innovation, de l'excellence et des expériences de voyage transformatrices dans le monde entier

NEW YORK, 1er novembre 2025 /PRNewswire/ -- The Mark Hotel est le seul hôtel de la ville de New York, et l'un des deux seuls hôtels de tous les États-Unis, à figurer sur la prestigieuse liste des The World's 50 Best Hotels 2025, annoncée hier soir lors d'une cérémonie captivante à Billingsgate, à Londres. Les prix récompensent des établissements qui redéfinissent l'art de l'hospitalité sur les six continents, qu'il s'agisse de destinations urbaines pionnières ou d'escapades lointaines offrant des expériences inoubliables aux visiteurs.

The facade of The Mark Hotel.

« C'est un honneur extraordinaire de représenter New York et les États-Unis en étant le seul hôtel de New York, et l'un des deux seuls du pays, à figurer parmi les 50 meilleurs hôtels du monde », a déclaré Elon Kenchington, directeur général de The Mark Hotel. « C'est le reflet de l'engagement de notre équipe à offrir à nos clients une expérience unique dans la ville de New York. Cette récompense honore non seulement les personnes qui donnent vie à l'hôtel chaque jour, mais aussi les artistes, les concepteurs et les clients qui nous inspirent. Plus important encore, il reconnaît l'attention et le dévouement d'une communauté qui fait de The Mark non seulement un hôtel, mais aussi un lieu où des expériences et des souvenirs sont créés ».

Réputé pour être une référence culturelle dans l'Upper East Side de Manhattan, The Mark Hotel allie le style français à l'esprit imaginatif de New York, élevant l'expérience de l'hôtellerie de luxe pour les citoyens du monde entier et les New-Yorkais. Situé dans un bâtiment emblématique de 1927, à quelques pas de Central Park, de musées, de galeries et de boutiques de renommée mondiale, l'hôtel attire une clientèle internationale d'artistes, de designers, de célébrités, de dignitaires, de dirigeants de médias et de voyageurs exigeants. Au-delà de son adresse emblématique, The Mark se distingue par ses équipements ludiques, sophistiqués et passionnants, qui vont des excursions privées en voilier dans le port de New York aux charrettes fleuries sur mesure, en passant par l'accès au Met après les heures de bureau, les expériences de shopping à Bergdorf Goodman et la charrette Haute Dog de Jean-Georges, créant ainsi des expériences qui vont bien au-delà de la chambre d'hôtes.

Avec 106 chambres, 44 suites et trois penthouses, dont le plus grand penthouse d'Amérique du Nord, l'établissement abrite également un restaurant de Jean-Georges Vongerichten, l'antenne new-yorkaise du restaurant parisien Caviar Kaspia, ainsi qu'un salon de Frédéric Fekkai. Cette fusion de l'art, de la mode et d'un service de classe mondiale a fait de The Mark non seulement une destination de choix pour les voyageurs exigeants, mais aussi un centre dynamique pour les scènes sociales et créatives de la ville.

Emma Sleight, responsable du contenu pour The World's 50 Best Hotels, commente : « Alors que le secteur de l'hôtellerie continue d'innover, The World's 50 Best Hotels 2025 représente également une évolution. La croissance de l'Académie des 50 meilleurs votes par la nomination de nouveaux présidents de l'Académie et de nouvelles régions géographiques, la liste inaugurale des 51-100 et les nouveaux prix spéciaux permettront d'élever le classement et de célébrer encore plus d'éléments de l'expérience hôtelière ».

Le classement World's 50 Best Hotels 2025 reflète les votes de la 50 Best Hotels Academy, un groupe de plus de 800 hôteliers, journalistes de voyage, éducateurs et voyageurs de luxe chevronnés.

The Mark Contact média :

PURPLE PR

[email protected]

50 Best Media Contact :

Ola Kociak et Alexandra Colquhoun, The M Collective

[email protected] ; +44 7539 699540

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2810054/The_facade_of_The_Mark_Hotel.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2810053/The_Mark_Logo.jpg