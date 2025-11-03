THE MARK HOTEL ES RECONOCIDO EN EL PRESTIGIOSO RANKING THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025

Celebrando la innovación, la excelencia y las experiencias de viaje transformadoras en todo el mundo

NUEVA YORK, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- The Mark Hotel es el único hotel en la ciudad de Nueva York, y uno de los dos únicos hoteles en todo Estados Unidos, incluido en la prestigiosa lista de The World's 50 Best Hotels 2025, presentada anoche en una fascinante ceremonia en Billingsgate, Londres. Los premios destacan propiedades que redefinen el arte de la hostelería en seis continentes, desde destinos urbanos innovadores hasta refugios remotos que ofrecen experiencias inolvidables a los huéspedes.

"Es un honor extraordinario representar a Nueva York y a Estados Unidos como el único hotel en Nueva York, y uno de los dos únicos en el país, incluido entre The World's 50 Best Hotels", afirma Elon Kenchington, gerente general de The Mark Hotel. "Es un reflejo del compromiso de nuestro equipo por crear una experiencia neoyorquina sobresaliente para nuestros huéspedes, y este galardón no solo reconoce a las personas que dan vida al hotel cada día, sino también a los artistas, diseñadores y huéspedes que nos inspiran. Lo más importante es que reconoce el esfuerzo y la dedicación de una comunidad que hace de The Mark no solo un hotel, sino un lugar donde se crean experiencias y recuerdos".

Reconocido como un referente cultural en el Upper East Side de Manhattan, The Mark Hotel combina el elegante estilo francés con el espíritu imaginativo de Nueva York, elevando las experiencias de hospitalidad de lujo para los ciudadanos del mundo y neoyorquinos por igual. Ubicado en un edificio emblemático de 1927 a solo unos pasos de Central Park, museos, galerías y boutiques de clase mundial, el hotel atrae a una clientela internacional de artistas, diseñadores, celebridades, dignatarios, líderes de medios y viajeros exigentes. Más allá de su icónica dirección, The Mark se distingue por sus servicios lúdicos pero sofisticados y emocionantes, desde excursiones privadas en velero por el puerto de Nueva York y carritos de flores personalizados hasta acceso fuera de horario a The Met, experiencias de compras seleccionadas en Bergdorf Goodman y el exclusivo Haute Dog Cart de Jean-Georges, creando experiencias que van mucho más allá de las habitaciones.

Con 106 habitaciones, 44 suites y tres penthouses, incluido el penthouse de hotel más grande de Norteamérica, la propiedad también alberga la gastronomía de Jean-Georges Vongerichten, la sede neoyorquina del restaurante parisino Caviar Kaspia y un salón de Frédéric Fekkai. Esta fusión de arte, moda y servicio de clase mundial ha hecho de The Mark no solo un destino de primer nivel para viajeros exigentes, sino también un centro vibrante para la escena social y creativa de la ciudad.

Emma Sleight, Head of Content de The World's 50 Best Hotels, comenta: "A medida que la escena hotelera sigue innovando, la lista The World's 50 Best Hotels 2025 también representa una evolución. El crecimiento de 50 Best Voting Academy mediante el nombramiento de nuevos presidentes de la Academia y regiones geográficas, la lista inaugural 51-100 y los nuevos premios especiales elevarán el ranking y celebrarán aún más elementos de la experiencia hotelera".

El ranking de The World's 50 Best Hotels 2025 refleja los votos de la 50 Best Hotels Academy, un grupo de más de 800 hoteleros, periodistas de viajes, educadores y viajeros de lujo experimentados.

