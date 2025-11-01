THE MARK HOTEL WURDE IN DER PRESTIGETRÄCHTIGEN RANGLISTE 2025 VON THE WORLD'S 50 BEST HOTELS AUSGEZEICHNET

Innovation, Exzellenz und transformative Reiseerlebnisse auf der ganzen Welt zelebrieren

NEW YORK, 1. November 2025 /PRNewswire/ -- The Mark Hotel ist das einzige Hotel in New York City und eines von nur zwei Hotels in den gesamten Vereinigten Staaten, das auf der prestigeträchtigen Liste The World's 50 Best Hotels 2025 steht, die gestern Abend in einer fesselnden Zeremonie in Billingsgate in London bekannt gegeben wurde. Die Auszeichnungen heben Häuser hervor, die die Kunst der Gastfreundschaft auf sechs Kontinenten neu definieren, von bahnbrechenden städtischen Reisezielen bis hin zu abgelegenen Zufluchtsorten mit unvergesslichen Gästeerlebnissen.\

„Es ist eine außerordentliche Ehre, New York und die Vereinigten Staaten als einziges Hotel in New York und als eines von nur zwei Hotels im Land unter den 50 besten Hotels der Welt zu vertreten", sagt Elon Kenchington, General Manager des The Mark Hotel. „Sie spiegelt das Engagement unseres Teams wider, unseren Gästen ein herausragendes New York City-Erlebnis zu bieten, und diese Auszeichnung ehrt nicht nur die Menschen, die das Hotel jeden Tag mit Leben füllen, sondern auch die Künstler, Designer und Gäste, die uns inspirieren. Vor allem aber würdigt sie die Rücksichtnahme und das Engagement einer Gemeinschaft, die The Mark nicht nur zu einem Hotel macht, sondern zu einem Ort, an dem Erfahrungen und Erinnerungen geschaffen werden."

Das als kultureller Prüfstein in Manhattans Upper East Side bekannte The Mark Hotel verbindet hohen französischen Stil mit fantasievollem New Yorker Geist und bietet sowohl Weltbürgern als auch New Yorkern eine luxuriöse Gastfreundschaft. Das Hotel befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude aus dem Jahr 1927, nur wenige Schritte vom Central Park, erstklassigen Museen, Galerien und Boutiquen entfernt, und zieht eine internationale Kundschaft aus Künstlern, Designern, Prominenten, Würdenträgern, Medienvertretern und anspruchsvollen Reisenden an. Neben seiner ikonischen Adresse zeichnet sich das The Mark durch seine verspielten, aber dennoch raffinierten und aufregenden Annehmlichkeiten aus, die von privaten Segelbootausflügen im New Yorker Hafen und maßgeschneiderten Blumenkörben bis hin zum Zugang zum The Met nach Ladenschluss, kuratierten Einkaufserlebnissen bei Bergdorf Goodman und Jean-Georges' unverkennbarem Haute Dog Cart reichen und Erlebnisse schaffen, die weit über das Gästezimmer hinausgehen.

Mit 106 Gästezimmern, 44 Suiten und drei Penthouses - darunter das größte Hotel-Penthouse Nordamerikas - beherbergt das Haus auch ein Restaurant von Jean-Georges Vongerichten, den New Yorker Außenposten des Pariser Restaurants Caviar Kaspia und einen Salon von Frédéric Fekkai. Diese Verschmelzung von Kunst, Mode und erstklassigem Service hat The Mark nicht nur zu einem erstklassigen Reiseziel für anspruchsvolle Reisende gemacht, sondern auch zu einem pulsierenden Zentrum für die soziale und kreative Szene der Stadt.

Emma Sleight, Head of Content für The World's 50 Best Hotels, kommentiert: „Da sich die Hotelszene ständig weiterentwickelt, stellt auch The World's 50 Best Hotels 2025 eine Entwicklung dar. Das Wachstum der 50 Best Voting Academy durch die Ernennung neuer Academy -Vorsitzender und geografischer Regionen, die erste 51-100-Liste und neue Sonderauszeichnungen werden das Ranking aufwerten und noch mehr Elemente der Hotelerfahrung würdigen."

Die Rangliste World's 50 Best Hotels 2025 spiegelt die Stimmen der 50 Best Hotels Academy wider, einer Gruppe von mehr als 800 Hoteliers, Reisejournalisten, Pädagogen und erfahrenen Luxusreisenden.

