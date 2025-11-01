The Mark Hotel 馬克酒店榮登 THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025 權威排行榜

慶祝全球創新、卓越與具變革性的旅行體驗

紐約 2025年11月2日 /美通社/ -- The Mark Hotel 是紐約市唯一入選 The World's 50 Best Hotels 2025 排行榜的酒店，亦是全美僅有的兩座獲此殊榮的酒店之一。該排行榜於昨晚在英國倫敦比林斯蓋特舉行的盛典中揭曉。該獎項旨在表彰橫跨六大洲、重新定義待客之道的卓越酒店：從開創性的都會目的地，以至提供難忘賓客體驗、遠離塵囂的度假勝地。

The Mark Hotel 總經理 Elon Kenchington 表示：「能代表紐約與美國，成為紐約唯一入選 The World's 50 Best Hotels 的酒店，更是全美僅有的兩座獲此殊榮的酒店之一，實屬無上榮耀。這反映了我們團隊致力於為我們的客人創造出優秀的紐約市體驗，這項殊榮不僅表彰那些日日賦予酒店生命力的員工，更獻給激勵我們的藝術家、設計師與賓客。最重要的是，這項殊榮認可了整個團隊的細膩用心與全心奉獻——正因如此，The Mark 不只是一間酒店，更是創造體驗與回憶的所在。」

The Mark Hotel 的外牆。

The Mark Hotel 是曼哈頓上東區的文化基石而聞名，將高級法國風格與富有想像力的紐約精神融合，為全球訪客和紐約市民提供奢華的款待體驗。坐落於 1927 年地標建築內，步行即可抵達中央公園、世界級博物館、藝廊與精品店，本酒店吸引來自全球的藝術家、設計師、名人、政要、媒體領袖及品味非凡的旅客。除卻標誌性地段，The Mark 酒店更以玩味精緻的非凡設施脫穎而出：從紐約港私人帆船巡遊、度身訂造的花車服務，到大都會博物館夜間專屬參觀權、Bergdorf Goodman 精品店策展購物體驗，以及 Jean-Georges 主廚的招牌 Haute Dog Cart 熱狗車——這些延伸至客房之外的獨特體驗，成就非凡旅程。

這座酒店擁有 106 間客房、44 間套房及 3 間頂層套房——其中包含北美最大的酒店頂層套房。館內更匯聚了由名廚 Jean-Georges Vongerichten 主理的餐廳、巴黎名店 Caviar Kaspia 的紐約分店，以及 Frédéric Fekkai 打造的美髮沙龍。藝術、時尚與世界級服務的完美融合，使 The Mark 酒店不只成為精明旅客的首選目的地，更成為這座城市社交與創意場景的活力樞紐。

The World's 50 Best Hotels 2025 內容主管 Emma Sleight 表示：「隨著酒店業界的不斷創新， The World's 50 Best Hotels 2025 也代表了一次進化。透過任命新任學院主席及拓展地理區域，50 Best Voting Academy 持續壯大；首屆 51-100 名排行榜與全新特別獎項的設立，將提升評選層級，並彰顯更多酒店體驗的精髓。」

The World's 50 Best Hotels 2025 排行榜反映出來自 50 Best Hotels Academy 的投票，這是由超過 800 位酒店業人士、旅遊記者、教育工作者及資深豪華旅遊愛好者組成的團體。

The Mark 傳媒聯絡人：

PURPLE PR

[email protected]

50 Best 傳媒聯絡人：

Ola Kociak 和 Alexandra Colquhoun，The M Collective

[email protected] ；+44 7539 699540

SOURCE The Mark Hotel