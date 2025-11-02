THE MARK HOTEL MASUK DI PERINGKAT THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025 YANG BERGENGSI

Merayakan inovasi, keunggulan, dan pengalaman perjalanan transformatif di seluruh dunia

NEW YORK, 2 November 2025 /PRNewswire/ - The Mark Hotel adalah satu-satunya hotel di New York City dan salah satu dari dua hotel di seluruh Amerika Serikat yang dimasukkan di daftar bergengsi The World's 50 Best Hotels 2025 sebagaimana diumumkan tadi malam dalam acara yang sangat memukau di Billingsgate, London. Penghargaan ini menyoroti berbagai properti yang mengubah konsep seni perhotelan di enam benua, mulai dari destinasi perintis di perkotaan hingga tempat peristirahatan terpencil yang menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi tamu.

The facade of The Mark Hotel.

"Sungguh merupakan kehormatan luar biasa menjadi satu-satunya hotel di New York yang mewakili New York dan Amerika Serikat, dan satu dari hanya dua hotel di Amerika yang masuk di peringkat The World's 50 Best Hotels," kata Elon Kenchington, General Manager The Mark Hotel. "Penghargaan yang mencerminkan komitmen tim kami untuk menciptakan pengalaman terbaik di New York City bagi tamu ini juga untuk menghormati semua orang yang menghidupkan hotel kami setiap hari maupun para seniman, desainer, dan tamu yang menginspirasi kami. Yang terpenting, penghargaan ini mengakui perhatian dan dedikasi komunitas yang menjadikan The Mark sebuah hotel dan tempat yang menciptakan berbagai pengalaman dan kenangan."

Terkenal sebagai standar budaya di Upper East Side Manhattan, The Mark Hotel memadukan gaya Prancis yang berkelas dengan semangat New York yang imajinatif sehingga meningkatkan pengalaman perhotelan yang mewah bagi warga dunia maupun warga New York. Hotel yang berlokasi di bangunan bersejarah tahun 1927 dan hanya sejauh beberapa langkah dari Central Park, museum, galeri, dan butik kelas dunia ini menarik pelanggan dari seluruh dunia yang terdiri dari seniman, desainer, selebriti, pejabat, pemimpin media, dan wisatawan yang mengutamakan kualitas. Selain alamatnya yang ikonik, The Mark juga menonjol karena dilengkapi berbagai fasilitas yang mengasyikkan, canggih dan menarik, mulai dari tamasya perahu layar pribadi di New York Harbor dan kereta bunga pesanan hingga akses setelah jam kerja ke The Met, pengalaman berbelanja yang dipilih dengan cermat di Bergdorf Goodman, dan Haute Dog Cart khas Jean-Georges sehingga menciptakan pengalaman di luar kamar tamu.

Dengan 106 kamar tamu, 44 suite, dan tiga penthouse - termasuk penthouse hotel terbesar di Amerika Utara - properti ini juga dilengkapi restoran milik Jean-Georges Vongerichten, cabang restoran Paris Caviar Kaspia di New York, dan salon Frédéric Fekkai. Perpaduan seni, mode, dan layanan kelas dunia ini menjadikan The Mark destinasi utama bagi wisatawan yang mengutamakan kualitas sekaligus pusat kegiatan kreatif dan sosial di New York.

Kata Emma Sleight, Head of Content di The World's 50 Best Hotels: "Karena dunia perhotelan terus berinovasi, The World's 50 Best Hotels 2025 juga menunjukkan perkembangan. Pertumbuhan 50 Best Voting Academy melalui penunjukan Academy Chairs baru dan wilayah geografis, daftar perdana 51-100, dan berbagai penghargaan khusus yang baru akan menaikkan peringkat dan merayakan lebih banyak elemen pengalaman di hotel."

Peringkat World's 50 Best Hotels 2025 adalah pengumpulan suara dari 50 Best Hotels Academy, yakni kelompok yang beranggotakan lebih dari 800 pelaku bisnis perhotelan, jurnalis pariwisata, pendidik, dan wisatawan mewah yang berpengalaman.

