THE MARK HOTEL SA UMIESTNIL V PRESTÍŽNOM REBRÍČKU 50 NAJLEPŠÍCH HOTELOV SVETA ZA ROK 2025
Nov 02, 2025, 00:27 ET
Oslava inovácií, excelentnosti a transformačných cestovateľských zážitkov po celom svete
NEW YORK, 2. novembra 2025 /PRNewswire/ – The Mark Hotel je jediný hotel v New Yorku a jeden z dvoch hotelov v celých Spojených štátoch, zaradený do prestížneho zoznamu 50 najlepších hotelov sveta 2025, ktorý bol vyhlásený včera večer na slávnostnom ceremoniáli v londýnskom Billingsgate. Ceny vyzdvihujú ubytovacie zariadenia, ktoré nanovo definujú umenie pohostinstva na šiestich kontinentoch, od priekopníckych mestských destinácií až po odľahlé miesta ponúkajúce hosťom nezabudnuteľné zážitky.
„Mimoriadnou si vážim, že môžem reprezentovať New York a Spojené štáty ako jediný hotel v New Yorku a jeden z dvoch v krajine, ktorý bol zaradený medzi 50 najlepších hotelov sveta," hovorí Elon Kenchington, generálny riaditeľ The Mark Hotel. „Odráža to záväzok nášho tímu vytvoriť pre hostí prvotriedny zážitok z New Yorku a táto cena oceňuje nielen ľudí, ktorí každý deň vdychujú hotelu život, ale aj umelcov, dizajnérov a hostí, ktorí nás inšpirujú. Čo je najdôležitejšie, uznáva ohľaduplnosť a odhodlanie komunity, vďaka ktorej The Mark Hotel nie je len hotelom, ale hlavne miestom, kde vznikajú zážitky a spomienky."
The Mark Hotel, preslávený ako kultúrny stredobod manhattanskej štvrte Upper East Side, spája vysoký francúzsky štýl s nápaditým newyorským duchom a pozdvihuje luxusné zážitky z pohostinstva pre občanov celého sveta aj Newyorčanov. Hotel sa nachádza v charakteristickej budove z roku 1927, len pár krokov od Central Parku, svetoznámych múzeí, galérií a butikov, a priťahuje globálnu klientelu umelcov, dizajnérov, celebrít, hodnostárov, mediálnych lídrov aj náročných cestovateľov. Okrem svojej ikonickej adresy sa The Mark Hotel odlišuje aj hravými, no zároveň sofistikovanými a vzrušujúcimi službami, od súkromných výletov na plachetnici v newyorskom prístave a kvetinových vozíkov šitých na mieru až po vstup do Metropolitného múzea, nákupné zážitky v Bergdorf Goodman a Jean-Georgesov charakteristický Haute Dog Cart, čím vytvára zážitky, ktoré siahajú ďaleko za hranice hosťovskej izby.
Okrem 106 izieb, 44 apartmánov a troch penthousov – vrátane najväčšieho hotelového penthousu v Severnej Amerike – je tento hotel aj domovom reštaurácie Jean-Georges Vongerichten, newyorskej pobočky parížskej reštaurácie Caviar Kaspia a salónu Frédérica Fekkaia. Vďaka fúzii umenia, módy a prvotriednych služieb sa The Mark Hotel stal nielen prvotriednou destináciou pre náročných cestovateľov, ale aj pulzujúcim centrom spoločenskej a kreatívnej scény mesta.
Emma Sleight, vedúca obsahu pre 50 najlepších hotelov sveta, hovorí: „Keďže hotelová scéna neustále inovuje, 50 najlepších hotelov sveta 2025 tak isto reprezentuje evolúciu. Rast rebríčka 50 Best Voting Academy prostredníctvom menovania nových predsedov akadémie a geografických regiónov, inauguračného zoznamu 51-100 a nových špeciálnych ocenení pozdvihne toto poradie a ešte viac oslávi prvky hotelového zážitku."
Rebríček 50 najlepších hotelov sveta 2025 odráža hlasy od 50 Best Hotels Academy, skupiny viac ako 800 hotelierov, cestovateľských novinárov, pedagógov a skúsených cestovateľov za luxusom.
