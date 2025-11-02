فندق THE MARK ضمن القائمة المرموقة أفضل 50 فندقًا في العالم لعام 2025

احتفاءً بالابتكار والتميّز وتجارب السفر التحويلية حول العالم

نيويورك، 2 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- فندق The Mark هو الفندق الوحيد في مدينة نيويورك، وواحد من فندقين فقط في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تم اختياره في القائمة المرموقة أفضل 50 فندقًا في العالم لعام 2025، والتي أُعلنت الليلة الماضية خلال حفل مبهر أقيم في موقع Billingsgate في لندن. تُكرِّم هذه الجوائز الوجهات الفندقية التي تُعيد تعريف فنّ الضيافة عبر الست القارات، بدءًا من الوجهات الحضرية الرائدة وصولاً إلى المنتجعات النائية التي تقدم تجارب إقامة لا تُنسى للضيوف.

The facade of The Mark Hotel.

قال Elon Kenchington ، المدير العام لفندق The Mark : "إنه لشرف استثنائي أن نُمثل نيويورك والولايات المتحدة بصفتنا الفندق الوحيد في نيويورك، وواحد من فندقين فقط في البلاد، الذي تم اختياره ضمن قائمة أفضل 50 فندقًا في العالم". "هذا التكريم يعكس التزام فريقنا بتقديم تجربة رفيعة المستوى لضيوف مدينة نيويورك، ولا يكرم فقط الأشخاص الذين يجعلون الفندق ينبض بالحياة كل يوم، بل أيضًا الفنانين والمصممين والضيوف الذين يلهموننا. والأهم من ذلك، أنه يقدّر تفاني مجتمع كامل جعل من The Mark ليس مجرد فندق، بل مكانًا تُخلقُ فيه التجارب والذكريات".

ويُعرف فندق The Mark بأنه رمز ثقافي بارز في الجانب الشرقي الأعلى من مانهاتن، إذ يجمع بين الأسلوب الفرنسي الرفيع وروح نيويورك المبدعة، ما يرتقي بمستوى تجارب الضيافة الفاخرة لكلٍّ من المواطنين العالميين وسكان نيويورك على حد سواء. ويقع الفندق في مبنى تاريخي يعود إلى عام 1927 على بُعد خطوات من سنترال بارك، وبالقرب من المتاحف والمعارض والمحلات التجارية ذات المستوى العالمي، ويستقطب نخبة من الزوار العالميين من فنانين ومصممين ومشاهير وشخصيات مرموقة وقادة إعلاميين ومسافرين ذوي ذوق رفيع. وبالإضافة إلى عنوانه المميز، يتميّز فندق The Mark بتقديم وسائل راحة تجمع بين الأناقة والمرح والإثارة، تشمل رحلات إبحار خاصة بالقوارب الشراعية في ميناء نيويورك، وعربات زهور مصممة خصيصًا، وإمكانية الدخول إلى متحف The Met بعد ساعات العمل، وتجارب تسوق منتقاة في متجر Bergdorf Goodman بالإضافة إلى عربة " Haute Dog " الشهيرة من توقيع الشيف Jean-Georges ، لخلق تجارب تتجاوز حدود الغرفة الفندقية.

يضم الفندق 106 غرفة ضيوف، و44 جناحًا، وثلاث شقق علوية ( penthouses ) — من بينها أكبر جناح فندقي علوي في أمريكا الشمالية — ويحتضن أيضًا مطعمًا تحت إشراف الشيف العالمي Jean-Georges Vongerichten ، وفرع مطعم Caviar Kaspia الباريسي في نيويورك، إضافة إلى صالون تجميل تحت إدارة Frédéric Fekkai . هذا الدمج بين الفن والموضة والخدمة رفيعة المستوى جعل من The Mark ليس فقط وجهة فاخرة للمسافرين ذوي الذوق الرفيع، بل أيضًا مركزًا نابضًا بالحياة للمَشاهد الاجتماعية والإبداعية للمدينة.

قالت Emma Sleight ، رئيسة قسم المحتوى في قائمة أفضل 50 فندقًا في العالم: "مع استمرار قطاع الفنادق في الابتكار، فإن قائمة أفضل 50 فندقًا في العالم لعام 2025 أيضًا تُظهر تطورًا. فبفضل توسّع أكاديمية التصويت الخاصة بقائمة أفضل 50 من خلال تعيين رؤساء أكاديميين جُدد وتغطية مناطق جغرافية إضافية، بالإضافة إلى إطلاق قائمة 51–100 الجديدة والجوائز الخاصة الجديدة، سيزداد مستوى التصنيف وسيحتفل بالمزيد من جوانب تجربة الفندق".

يعتمد تصنيف أفضل 50 فندقًا في العالم لعام 2025 على تصويت أكاديمية قائمة أفضل 50 فندقًا، وهي هيئة تضم أكثر من 800 عضو من خبراء الضيافة، وصحفيين مختصين بالسفر، وأكاديميين، ومسافرين متمرسين في عالم الرفاهية.

