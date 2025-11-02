더 마크 호텔, '2025년 세계 50대 최고 호텔' 선정

혁신 , 우수성, 변화를 이끄는 전 세계 여행 경험을 기념

뉴욕, 2025년 11월 2일 /PRNewswire/ -- 더 마크 호텔(The Mark Hotel)이 '2025년 세계 50대 최고 호텔(The World's 50 Best Hotels 2025)' 순위에 이름을 올리며, 뉴욕시 내 유일한 호텔, 그리고 미국 전체에서도 단 두 곳 중 하나로 선정됐다. 시상식은 지난밤 런던의 빌링스게이트(Billingsgate)에서 진행됐다. 이번 순위는 전 세계 여섯 대륙에서 환대의 예술을 새롭게 정의하고 있는 혁신적 호텔들을 조명하며, 도시형 럭셔리 호텔부터 잊지 못할 경험을 선사하는 오지의 리조트까지 폭넓게 포함한다.

엘론 켄칭턴(Elon Kenchington) 더 마크 호텔 총지배인은 "뉴욕에서 유일하고 미국 전체에서 단 두 곳 중 하나인 '세계 50대 최고 호텔' 중 한 곳으로서 뉴욕과 미국을 대표하게 되어 매우 영광"이라며, "이는 뉴욕에서 최고의 경험을 만들어내기 위해 헌신하는 우리 팀의 노력과 열정의 결과다. 이러한 찬사는 매일 호텔에 생기를 불어넣는 직원들은 물론, 우리에게 영감을 주는 예술가, 디자이너, 투숙객 모두에게 경의를 표하는 일이다. 무엇보다 이 상은 더 마크가 단순한 호텔이 아니라, 추억과 경험이 만들어지는 특별한 공간임을 인정받은 것"이라고 소감을 밝혔다.

맨해튼 어퍼이스트사이드의 문화적 상징으로 꼽히는 더 마크 호텔은 프랑스식 우아함과 뉴욕 특유의 상상력 넘치는 감성을 결합해, 세계 각국의 여행객과 뉴요커들에게 한층 고급스러운 환대 경험을 선사한다. 1927년에 지어진 역사적 랜드마크 건물에 위치한 이 호텔은 센트럴파크, 세계적인 박물관, 갤러리, 부티크와 가까운 거리에 있으며, 예술가, 디자이너, 유명 인사, 고위 인사, 미디어 리더, 안목 높은 여행객 등 세계 각지의 고객을 맞이한다. 더 마크 호텔은 단순히 위치나 역사로만 주목받지 않는다. 뉴욕항에서의 전용 요트 투어, 맞춤 플로럴 카트 서비스, 메트로폴리탄 미술관(The Met) 시간 외 입장, 버그도프 굿맨(Bergdorf Goodman)에서의 맞춤 쇼핑 경험, 그리고 셰프 장 조르주(Jean-Georges)의 '오뜨 도그 카트(Haute Dog Cart)' 등, 유쾌하면서도 세련된 특화 서비스로 다른 호텔들과 차별화된 매력을 자랑한다.

총 106개의 객실, 44개의 스위트룸, 그리고 북미 최대 규모의 호텔 펜트하우스를 포함한 3개의 펜트하우스를 갖춘 이 호텔은 최고급 시설을 자랑한다. 또한 장 조르주 봉게리히텐(Jean-Georges Vongerichten)이 운영하는 레스토랑, 파리의 유명 레스토랑 캐비아 카스피아(Caviar Kaspia)의 뉴욕 지점, 프레데릭 페카이(Frédéric Fekkai)의 살롱이 자리하고 있다. 예술, 패션, 세계적 수준의 서비스가 어우러진 이 호텔은 안목 있는 여행객들에게 최고의 목적지일 뿐만 아니라, 뉴욕의 사교 및 크리에이티브 문화가 교차하는 활기찬 중심지 역할을 하고 있다.

에마 슬레이트(Emma Sleight) 세계 50대 최고 호텔 콘텐츠 총괄은 "호텔 업계가 지속적으로 혁신을 이어가는 가운데, '세계 50대 최고 호텔' 역시 진화를 거듭하고 있다"며 "새로운 아카데미 의장 및 지리적 지역 지정, 최초의 51-100위 명단 공개, 그리고 새로운 특별상 등을 통한 '50 베스트 보팅 아카데미(50 Best Voting Academy)'의 성장은 순위의 위상을 높이고 호텔 경험의 더 많은 요소를 기념할 것"이라고 말했다.

'2025년 세계 50대 최고 호텔' 순위는 전 세계 800명 이상의 호텔리어, 여행 전문 기자, 교육자, 럭셔리 여행 전문가들로 구성된 '50 베스트 호텔 아카데미(50 Best Hotels Academy)'의 투표를 반영했다.

