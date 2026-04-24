HOYA BIT diventa il primo exchange di criptovalute al mondo certificato BSI ISO 14068-1 a impatto zero sul clima

TAIPEI, 24 aprile 2026 /PRNewswire/ -- HOYA BIT, un exchange di criptovalute con sede a Taiwan, ha recentemente annunciato di essere diventato il primo exchange di criptovalute al mondo ad aver ottenuto la certificazione di neutralità carbonica BSI ISO 14068-1. Bryn Sutton, vicepresidente di BSI, e Aiman Ali, responsabile globale per la sostenibilità, si sono recati a Taiwan per consegnare personalmente la certificazione, a testimonianza dell'alta stima che BSI nutre per HOYA BIT.

HOYA BIT Founder and Chairperson Zoe Peng (Left) and the Vice President of BSI Bryn Sutton (Right) at the HOYA BIT 2026 carbon neutrality certification ISO 14068-1 awarding ceremony. HOYA BIT was invited to attend BSI's 125th Anniversary Gala, represented by Founder Zoe Peng.

Integrando la governance del carbonio, la trasparenza delle informazioni e la verifica da parte di terzi nelle sue attività principali, HOYA BIT ha creato un quadro di riferimento affidabile per il settore degli asset digitali.

BSI è il primo ente nazionale di standardizzazione al mondo e le sue certificazioni sono riconosciute dai leader tecnologici globali, tra cui Microsoft e Google, come punto di riferimento per la conformità alla governance digitale.

La norma ISO 14068-1 impone alle aziende di divulgare le emissioni di carbonio relative all'intero ciclo di vita, di definire un percorso di riduzione e di sottoporsi a verifiche da parte di terzi. Sotto la guida della fondatrice Zoe Peng, HOYA BIT ha adottato la metodologia SBTi e i progetti di compensazione delle emissioni di carbonio Gold Standard, dando priorità al sostegno di iniziative nel campo delle energie rinnovabili che generino progressi misurabili verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

"Il settore degli asset digitali può rispondere alle aspettative del mercato in termini di governance, responsabilità e trasparenza in modo accreditato e verificabile a livello internazionale", ha affermato Zoe Peng. "La chiave per la maturità del settore non risiede solo nell'innovazione funzionale, ma nella capacità di dimostrare costantemente, attraverso azioni verificabili, l'affidabilità di una piattaforma."

HOYA BIT è stata inoltre invitata a partecipare alle celebrazioni per il 125° anniversario di BSI, una dimostrazione del fatto che l'industria taiwanese degli asset digitali si è unita al dialogo globale sulla governance sostenibile. In futuro, HOYA BIT continuerà a migliorare la trasparenza sulle emissioni di carbonio e a fornire agli utenti una serie di modalità per partecipare agli sforzi di riduzione delle emissioni, rendendo la sostenibilità un impegno condiviso e concreto.

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