カバラン、日本限定「ドライ ピーテッド ウイスキー ハイボール」を発売

受賞歴を誇るスモーキーウイスキーが、このクリスマスに爽やかな炭酸と出会う

台北、2025年12月16日 /PRNewswire/ -- カバランはこのたび、ブランド初となる日本限定のRTD（レディ・トゥ・ドリンク）「ドライ ピーテッド ウイスキー ハイボール」を発売します。本商品は全国のローソン店舗にて数量限定で販売されます。

スモーキーで洗練された味わいとキレのある爽快感を融合させ、日本で愛されるハイボール文化にカバランならではのエレガンスを吹き込みます。

スモーキーなエレガンスと爽やかなバランスが融合。カバランが日本限定で初の「ドライ ピーテッド ウイスキー ハイボール」を発売。

本商品には、2024年の東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）で「ベスト・オブ・ザ・ベスト」シングルモルト・ウイスキーに選ばれた、受賞歴を誇るピーテッドウイスキーを使用。ピート由来の奥深さとトロピカルな華やかさが見事に調和した一杯に仕上げました。

金車グループ会長兼カバランCEOのリー・ユーディン氏は次のように述べています。

「お家時間やアウトドアなど、さまざまなシーンでお楽しみいただける今回の限定ハイボールは、日本のハイボール文化を称えると同時に、世界中のウイスキー＆カクテルファンにも喜んでいただける内容です。アルコール度数50〜59.9％のプレミアムピーテッドウイスキーをベースに使用し、スモーキーさとフルーティーな香りの理想的な調和を実現しました。」

「カバランバーカクテル ドライピーテッドウイスキーハイボール」（320ml、アルコール度数7％）は、ピーテッドウイスキーに炭酸水を合わせた、砂糖不使用のすっきりとした多層的な味わいが特長です。12月16日より全国のローソン店舗で発売予定で、希望小売価格は税込528円となります。※ローソンストア100、お酒の取り扱いがない店舗、および一部店舗を除く

デザインテーマは「Smoky elegance meets refreshing balance（スモーキーなエレガンスと爽やかなバランスの融合）」。深いパープルとシャンパンゴールドを基調に、豊かなスモーキーさとトロピカルな明るさを象徴し、カバランの洗練されたモダンな台湾スタイルを表現しています。

カバランバーカクテル DRY ピートウイスキー ハイボール



容量： 320ml

アルコール度数： 7％

販売価格： 税込み528円売価

発売日： 2025年12月16日発売

カバラン蒸留所について

宜蘭県のカバラン蒸留所（Kavalan Distillery）は2005年以来、台湾でシングルモルトウイスキーの技術を先導してきました。強烈な湿気と熱気の中で熟成される当社のウイスキーは、雪山の湧水に由来し、海と山の微風が大きな影響を与えています。このすべてが合わさって、カバランの特徴的なクリーミーさを創り出しています。宜蘭県の旧名を取った当蒸留所は、親会社King Car Group（金車集団）の約45年の飲料製造によって支えられています。当社は業界で最も競争が激しいコンクールで950個の金賞を獲得してきました。www.kavalanwhisky.com をご覧ください。

日本酒類販売株式会社について

日本酒類販売株式会社は、1949年に設立された、食品および酒類を専門とする日本の卸売企業です。

社名の通り、特に酒類業界における強固で幅広いネットワークを有していることで知られています。

事業内容は、酒類、清涼飲料、その他飲料、食品、関連原料の国内外での取引、輸出入など、多岐にわたります。

メディア連絡先

Kaitlyn Tsai

[email protected]



SOURCE Kavalan