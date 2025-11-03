関西電力株式会社に関するエリオットの声明

ロンドン, （2025年11月4日） /PRNewswire/ -- Elliott Investment Management, L.P. および Elliott Advisors (UK) Limited（以下「エリオット」または「当社」）は、関西電力株式会社（以下「関西電力」または「同社」）の株式を相当額保有する大株主であるファンドに助言を行っております。当社は当該ファンドを代表し、以下の声明を本日付で公開しました。

エリオットは、関西電力による増配ならびに自己資本比率および配当性向の目標導入に対する前向きな姿勢を歓迎します。これらの施策は、同社株式の魅力を高め、資本効率を改善するための第一歩であると考えます。関西電力が今後数か月にわたって、新たな中期経営計画の内容に関して市場と対話を開始するのに際し、当社は同社に対して以下の点を提案します。(i) 同社の成長投資の計画がどのように1株当たり利益の増加につながるのかを明確に示すこと、(ii) 1株当たり配当金を100円以上に引き上げる計画を示すこと、(iii) 明確かつ野心的なROE目標を設定するとともに、ノンコア資産の流動化や自己株式取得等の資本効率改善に向けた具体的な戦略を打ち出すこと。

1977年に設立されたElliott Investment Management L.P. （系列会社と併せて、「エリオット」と総称）は、継続的に運用されているファンドの中で最も歴史のあるものの一つで、2025年6月30日時点で約761億ドルの資産を運用しています。当社が運用するファンドの投資家には、公的年金、政府系ファンド、大学などの基金、慈善財団、ファンド・オブ・ファンズ、個人富裕層および当社従業員が含まれます。Elliott Advisors (UK) Limitedは、 Elliott Investment Management L.P.の系列会社です。

