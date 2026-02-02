株式会社豊田自動織機に関するエリオットの声明

ニュース提供

Elliott Investment Management L.P.

03 2月, 2026, 08:48 JST

トヨタ不動産による公開買付けは豊田自動織機を大幅に過小評価しています

エリオットは、現在の条件では改定後の公開買付けに保有する株式を応募する意向はなく、他の株主の皆様に対しても応募しないよう強く推奨いたします

ロンドン, 2026年2月3日 /PRNewswire/ -- Elliott Investment Management, L.P.およびElliott Advisors (UK) Limited（以下「エリオット」または「当社」）は、株式会社豊田自動織機（以下「豊田自動織機」または「同社」）の株式を相当額保有する、最大の独立した株主であるファンドに助言を行っております。当社は当該ファンドを代表し、以下の声明を本日公表しました。

当社は、トヨタ不動産株式会社の関係会社（以下「トヨタ不動産」）が本日開示した拘束力を有しない声明を確認しました。当社は、公表資料において述べたとおり、トヨタ不動産による1株あたり18,800円の改定後の公開買付け（以下「本改定後TOB」）は、豊田自動織機の価値を極めて著しく過小評価しているとの立場を維持しています。エリオットは、本改定後TOB価格が「対象者の本源的価値を反映した価格である」とのトヨタ不動産の主張には引き続き強く反対します。

エリオットは、現在の条件では改定後の公開買付けに保有する株式を応募する意向はなく、他の株主の皆様に対しても応募しないよう強く推奨いたします。

弊社が過去に公表した公開資料についてはhttps://elliottletters.comをご確認ください。

当社のご紹介

1977年に設立されたElliott Investment Management L.P.（系列会社と併せて、「エリオット」と総称）は、継続的に運用されているファンドの中で最も歴史のあるものの一つで、2025年6月30日時点で約761億ドルの資産を運用しています。当社が運用するファンドの投資家には、公的年金、政府系ファンド、大学などの基金、慈善財団、ファンド・オブ・ファンズ、個人富裕層および当社従業員が含まれます。Elliott Advisors (UK) Limitedは、Elliott Investment Management L.P.の系列会社です。

本件投資家向けご連絡先：

Okapi Partners LLC
ニューヨーク：Pat McHugh
電話：+1 212 297 0720
Toll Free: (877) 629-6357
ロンドン：Christian Jacques
電話：+44 20 3031 6613
Email: [email protected]
本件メディア向けご連絡先：

ロンドン
Stijn van de Grampel
Elliott Advisors (UK) Limited
電話： +44 20 3009 1061
Email: [email protected]

ニューヨーク
Stephen Spruiell
Elliott Investment Management L.P.
電話： +1 (212) 478-2017
Email: [email protected]

東京
Brett Wallbutton
Ashton Consulting
電話： +81 (0) 3 5425-7220
Email: [email protected]

