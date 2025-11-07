広東省、香港、マカオのメディアが山東省を訪問：泰安の新たな工業化が注目を集める

済南（中国）、2025年11月7日 /PRNewswire/ -- これはHong Kong Business Dailyの山東局からの報告です。11月4日、Shandong Provincial GovernmentのInformation Officeの主催により、「輝かしい『第14次五カ年計画』と新たな山東の実現を目指す―2025年主流メディア、グレーターベイエリアによる山東ツアー（Splendid '14th Five-Year Plan' and Striving for a New Shandong—2025 Mainstream Media Shandong Tour by the Greater Bay Area）」イベントが済南で開始されました。大湾区の10以上の著名なメディアが済南、泰安などを訪問し、山東省の質の高い発展の新たな勢いと成果を国内外の聴衆に紹介しました。

Shandong Provincial Government Information Officeは2020年以来、「主流メディアの粤港澳大湾区山東の旅（Mainstream Media's Shandong Journey in the Greater Bay Area）」をテーマにした報道活動を継続的に複数回企画・実施してきました。これらの取り組みは数千キロにわたって山東省のさまざまな地域を詳しく調査し、改革と革新による変革を記録しました。これにより、人々は、同省の質の高いビジネス環境とダイナミックな発展の勢いを体験することができました。

このインタビュー活動中、記者たちは科学技術イノベーション・パークや主要企業を訪問し、先進的な製造業、人工知能、農村活性化における画期的な進歩を探りました。泰安市では、現地政府が「441X」現代産業システムに重点を置き、新たな工業化の発展の道筋を明確に示しました。この戦略により、分散したリソース、企業、プロジェクトが明確に定義された産業エコシステムに体系的に統合され、開発の強力な原動力が形成されました。たとえば、淮台レーザー・デジタル・インテリジェント科学技術パーク（Huaitai Laser Digital and Intelligent Science and Technology Park）では、パークの総投資額は10億人民元、建設予定面積は35万平方メートルであることが記者らに分かった。現在、パーク内のレーザー産業は成長を続けており、今年の生産額は15億人民元に達すると予想されています。同社の製品のほぼ半分は海外市場に輸出されており、中国北部のレーザー産業の重要な拠点としての地位を徐々に確立しています。2024年、泰安市の大規模ハイテク製造業の付加価値は前年比19.1％増加し、ハイテク産業への投資は25.7％増加した。

「これは山東省の質の高い発展の成果を目の当たりにする訪問であり、また共に将来について議論する交流でもあります」とメディア・ツアーに参加したメディア関係者は述べています。

SOURCE Shandong Office of Hong Kong Business Daily