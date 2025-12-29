伝統的な和食や洋風料理と何でもこなす、便利で美味しい

ヨーロッパ産トマト缶で、新年のお祝いをより素晴らしく！

イタリア/ナポリ, 2025年12月29日 /PRNewswire/ -- 新年を迎える日本では、心があたたまり笑顔になる、ボリュームたっぷりで風味豊かな料理でお祝いするのを、誰もが楽しみにしています。トマト缶は、伝統的な日本料理や世界中の料理からインスパイアされた、美味しくて健康的でクリエイティブなレシピを作る便利な方法として、益々人気が高まっているパントリーの食材です。

EU（ヨーロッパ連合）とイタリアのトマト缶は、人工添加物を使わずに加工され、缶に詰められますので、ナチュラルで新鮮な味わいが保証されています。ほっとするスープからモダンなフュージョン料理まで、多用途に使えるため、さまざまな新年の料理に最適です。トマト缶を取り入れることで、調理が簡単になるだけでなく、お祝いの料理に奥深さと豊かさを加えてくれます。