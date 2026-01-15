株式会社豊田自動織機に関するエリオットの声明

ニュース提供

Elliott Investment Management L.P.

15 1月, 2026, 16:00 JST

ロンドン, 2026年1月15日 /PRNewswire/ -- Elliott Investment Management, L.P.およびElliott Advisors (UK) Limited（以下「エリオット」または「当社」）は、株式会社豊田自動織機（以下「豊田自動織機」または「同社」）の株式を相当額保有する大株主であるファンドに助言を行っております。当社は当該ファンドを代表し、以下の声明を本日付で公開しました。

公開買付価格が一株あたり18,800円に変更されたことは、当初の公開買付価格が不十分であったことを認めるものではありますが、新たな公開買付価格は依然として豊田自動織機の価値を極めて大幅に過小評価しています。

豊田自動織機は、市場を牽引する質の高い事業に加え、価値の高い金融資産を保有しており、エリオットは、これらを総合すると同社には一株あたり25,000円超の価値があると分析しています。かかる評価額は、2025年6月以降、トヨタ自動車その他のトヨタグループ各社に対する同社の持分の価値が約40％上昇したことや同社の主要な類似企業の評価が向上したことを反映し、一株あたり5,000円超増加しています。

エリオットは、変更後の公開買付価格が少数株主の利益に資するものではないことから、本公開買付けに反対いたします。エリオットは、現行の取引条件の下では保有する株式を本公開買付けに応募する意向はなく、また、他の株主に対しても、本公開買付けを支持しないよう働きかけていく方針です。

当社のご紹介
1977年に設立されたElliott Investment Management L.P.（系列会社と併せて、以下「エリオット」）は、継続的に運用されているファンドの中で最も歴史のあるものの一つで、2025年6月30日時点で約761億ドルの資産を運用しています。エリオットが運用するファンドの投資家には、公的年金、政府系ファンド、大学などの基金、慈善財団、ファンド・オブ・ファンズ、個人富裕層および当社従業員が含まれます。Elliott Advisors (UK) Limitedは、Elliott Investment Management L.P.の系列会社です。

本件メディア向けご連絡先:

ロンドン
Stijn van de Grampel
Elliott Advisors (UK) Limited
電話： +44 20 3009 1061
[email protected]

ニューヨーク
Stephen Spruiell
Elliott Investment Management L.P.
電話： +1 (212) 478-2017
[email protected]

東京
Brett Wallbutton
Ashton Consulting
電話： +81 (0) 3 5425-7220
[email protected]

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1179754/5718386/Elliot_Logo.jpg

SOURCE Elliott Investment Management L.P.

同じ情報源の記事

株式会社豊田自動織機に関するエリオットの声明

株式会社豊田自動織機に関するエリオットの声明

Elliott Investment Management, L.P. および Elliott Advisors (UK)...
関西電力株式会社に関するエリオットの声明

関西電力株式会社に関するエリオットの声明

Elliott Investment Management, L.P. および Elliott Advisors (UK)...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

銀行・金融サービス

銀行・金融サービス

企業買収、合併、買収

企業買収、合併、買収

同様のトピックのニュースリリース