株式会社商船三井に関するエリオットの声明

ロンドン, 2026年3月18日 /PRNewswire/ -- Elliott Investment Management L.P.およびElliott Advisors (UK) Limited（以下「エリオット」または「当社」）は、株式会社商船三井（以下「商船三井」または「同社」）の株式を相当額保有する大株主であるファンドに助言を行っております。当社は当該ファンドを代表し、以下の声明を本日付で公開しました。

エリオットの商船三井に対する投資は、同社が海運業において長年にわたり成功を収めてきた実績と、多様な船種からなる世界有数の船隊を有する企業であることに対する当社の評価を反映したものです。こうした強固な市場ポジションと質の高い資産を有しているにもかかわらず、同社の価値は株式市場において大きく過小評価されています。当社が商船三井に対して相当規模の投資を行っているのは、今後公表予定の中期経営計画が適切に野心的な内容となるよう同社と建設的に協働することで、マーケットにおける同社の評価を再構築し、本来享受すべきプレミアム評価を実現できる機会があると考えているためです。

当社のご紹介

1977年に設立されたElliott Investment Management L.P.（系列会社と併せて、以下「エリオット」）は、継続的に運用されているファンドの中で最も歴史のあるものの一つで、2025年12月31日時点で約798億ドルの資産を運用しています。エリオットが運用するファンドの投資家には、公的年金、政府系ファンド、大学などの基金、慈善財団、ファンド・オブ・ファンズ、個人富裕層および当社従業員が含まれます。Elliott Advisors (UK) Limitedは、Elliott Investment Management L.P.の系列会社です。

本件メディア向けご連絡先

ロンドン

Stijn van de Grampel

Elliott Advisors (UK) Limited

電話： +44 20 3009 1061

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ニューヨーク

Stephen Spruiell

Elliott Investment Management L.P.

電話： +1 (212) 478-2017

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東京

Brett Wallbutton

Ashton Consulting

電話： +81 (0) 3 5425-7220

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ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2705826/5865285/Elliott_WhiteText_Green_Logo.jpg

SOURCE Elliott Investment Management L.P.