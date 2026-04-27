エリオットはダイキン工業株式会社に関するプレゼンテーションを公表いたします

ロンドン, 2026年4月27日 /PRNewswire/ -- Elliott Investment Management, L.P.およびElliott Advisors (UK) Limited（以下「エリオット」または「当社」）は、ダイキン工業株式会社（以下「ダイキン」または「同社」）の株式を約3%保有するファンドに助言を行っております。当社は当該ファンドを代表し、「ダイキンに関するエリオットの見解」と題したプレゼンテーション資料を本日公表しました。

本プレゼンテーション資料では、ダイキンが同業他社との間の利益率格差を解消するために大胆な施策を講じるとともに、意欲的な自己株式取得プログラムおよびノンコア事業の戦略的見直しを実施することにより、同社の収益性を高め、資本効率を改善し、バリュエーションの向上を実現する大きな機会が存在することを示しています。また、本プレゼンテーション資料では、同社が営業利益率14%に到達するための信頼性の高い道筋を示すとともに、これに加えて自己株式取得プログラムを実行することにより、同社の一株あたり利益が2倍以上に増加する可能性があることを示しています。

当社は今後も、ダイキンが意欲的かつ信頼性のある中計を策定および実行することで、同業他社との事業上およびバリュエーション上の乖離を解消することに向け、同社と建設的に連携していく所存です。

本プレゼンテーション資料はhttps://elliottletters.comにおいて公開されています。

当社のご紹介

1977年に設立されたElliott Investment Management L.P.（系列会社と併せて、以下「エリオット」）は、継続的に運用されているファンドの中で最も歴史のあるものの一つで、2025年12月31日時点で約798億ドルの資産を運用しています。エリオットが運用するファンドの投資家には、公的年金、政府系ファンド、大学などの基金、慈善財団、ファンド・オブ・ファンズ、個人富裕層および当社従業員が含まれます。Elliott Advisors (UK) Limitedは、Elliott Investment Management L.P.の系列会社です。

本件メディア向けご連絡先

ロンドン

Stijn van de Grampel

Elliott Advisors (UK) Limited

電話： +44 20 3009 1061

[email protected]

ニューヨーク

Stephen Spruiell

Elliott Investment Management L.P.

電話： +1 (212) 478-2017

[email protected]

東京

Brett Wallbutton

Ashton Consulting

電話： +81 (0) 3 5425-7220

[email protected]

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2705826/5937646/Elliott_WhiteText_Green_Logo.jpg

SOURCE Elliott Investment Management L.P.