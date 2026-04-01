株式会社商船三井に関するエリオットの声明

ロンドン, 2026年4月1日 /PRNewswire/ -- Elliott Investment Management, L.P.およびElliott Advisors (UK) Limited（以下「エリオット」または「当社」）は、株式会社商船三井（以下「商船三井」または「同社」）の株式を相当額保有する大株主であるファンドに助言を行っております。当社は当該ファンドを代表し、以下の声明を本日付で公開しました。

エリオットは、商船三井が新たに発表した中期経営計画（「中計」）は、株主還元の改善および資本効率の向上に向けた前向きな一歩であると考えています。他方、同中計は依然として商船三井の同業他社に対する株主還元の出遅れを解消するのに十分ではなく、また、同社のバランスシート上に計上されている船舶及び不動産の未実現利益に対して適切に対処するには至っていないと懸念しています。商船三井は、アンダーバリュエーションの背後にある要因に対して、より意欲的に取り組む必要があります。当社は今後、商船三井が純資産価値に対してプレミアムで評価されるという同社の目標を達成するために行うべき施策に関し、同社と建設的な対話を行う意向です。

当社のご紹介

1977年に設立されたElliott Investment Management L.P.（系列会社と併せて、以下「エリオット」）は、継続的に運用されているファンドの中で最も歴史のあるものの一つで、2025年12月31日時点で約798億ドルの資産を運用しています。エリオットが運用するファンドの投資家には、公的年金、政府系ファンド、大学などの基金、慈善財団、ファンド・オブ・ファンズ、個人富裕層および当社従業員が含まれます。Elliott Advisors (UK) Limitedは、Elliott Investment Management L.P.の系列会社です。

本件メディア向けご連絡先

ロンドン

Stijn van de Grampel

Elliott Advisors (UK) Limited

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ニューヨーク

Stephen Spruiell

Elliott Investment Management L.P.

電話： +1 (212) 478-2017

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東京

Brett Wallbutton

Ashton Consulting

電話： +81 (0) 3 5425-7220

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SOURCE Elliott Investment Management L.P.