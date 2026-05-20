NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社に関する エリオットの声明

ロンドン, 2026年5月20日 /PRNewswire/ -- Elliott Investment Management, L.P.およびElliott Advisors (UK) Limited（以下「エリオット」または「当社」）は、NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（以下「Nippon Express」または「同社」）の株式を約6％保有する大株主であるファンドに助言を行っております。当社は当該ファンドを代表し、以下の声明を本日付で公開しました。

エリオットのNippon Expressに対する投資は、日本を代表する貨物フォワーダーとしての同社の競争力に対する、当社の高い評価を反映したものです。確固たる市場ポジションと強固な競争優位性を有しているにもかかわらず、同社の価値は同業他社と比べて大きく過小評価されています。同社の市場評価と本源的価値との乖離を解消するためには、大胆かつ意欲的な施策が必要です。具体的には、現行のM&A戦略の一時停止と再検証、利益率改善に向けた新たな施策の導入、および資本効率の向上のためのバランスシートの最適化などが含まれます。当社は、Nippon Expressがすべての株主のためにその価値を顕在化できるよう、同社と引き続き建設的に連携していく所存です。

当社のご紹介

1977年に設立されたElliott Investment Management L.P.（系列会社と併せて、以下「エリオット」）は、継続的に運用されているファンドの中で最も歴史のあるものの一つで、2025年12月31日時点で約798億ドルの資産を運用しています。エリオットが運用するファンドの投資家には、公的年金、政府系ファンド、大学などの基金、慈善財団、ファンド・オブ・ファンズ、個人富裕層および当社従業員が含まれます。Elliott Advisors (UK) Limitedは、Elliott Investment Management L.P.の系列会社です。

本件メディア向けご連絡先

ロンドン

Stijn van de Grampel

Elliott Advisors (UK) Limited

電話： +44 20 3009 1061

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ニューヨーク

Stephen Spruiell

Elliott Investment Management L.P.

電話： +1 (212) 478-2017

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東京

Brett Wallbutton

Ashton Consulting

電話： +81 (0) 3 5425-7220

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SOURCE Elliott Investment Management L.P.