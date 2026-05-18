デイブ＆バスターズ、グローバル展開を加速しパースに初出店

デイブ＆バスターズがオーストラリア市場に初進出し、アジア太平洋地域での展開をさらに拡大。

【主なポイント】

オーストラリア初となるデイブ＆バスターズ店舗がパースにオープン

プレミアムダイニング、スポーツ観戦、競争型ソーシャルゲームを融合した新感覚エンターテインメント施設

本出店によりデイブ＆バスターズのグローバル拡大戦略をさらに推進

西オーストラリア州パース, 2026年5月19日 /PRNewswire/ -- 世界最高峰のフード、ドリンク、ゲーム、ソーシャルエンターテインメント体験を提供するデイブ＆バスターズは、本日、西オーストラリア州パースにおける初店舗のオープンを発表しました。今回の出店は、ドミニカ共和国、フィリピン、インドに続く国際展開における重要なマイルストーンとなります。

クラークソンに位置する新店舗では、デイブ＆バスターズならではのプレミアムダイニング、革新的なドリンクプログラム、次世代型ゲーム体験を融合した高エネルギー型ソーシャルエンターテインメント空間を提供します。本施設は、人々が集い、祝福し、交流しながら競争型ゲームを楽しめる、新しい地域コミュニティ型エンターテインメント施設として設計されています。

グローバル成長をさらに加速

今回のパース出店により、デイブ＆バスターズは国際市場での成長をさらに加速させています。同ブランドは2026年を通じてアジアおよびラテンアメリカ地域での新規出店を計画しており、ニューデリーやメキシコシティも主要展開市場として含まれています。

「私たちは、没入型ソーシャルエンターテインメント体験に対する世界的な需要の高まりを継続的に実感しています」と、デイブ＆バスターズ・インターナショナル社長アントニオ・バウティスタは述べています。「パースは西オーストラリア州において非常に魅力的な市場です。成長を続けるクラークソン地域は、私たちのユニークな体験を提供する理想的なロケーションだと考えています。」

ローカルパートナーシップ

本プロジェクトは、オーストラリア市場に世界水準のソーシャルエンターテインメントを導入し、地域での長期的成長を支援する現地開発パートナーによってサポートされています。

NightOwl社CEOデビッド・ヒートンは、「クラークソンおよびパース地域の皆さまにデイブ＆バスターズを紹介できることを大変嬉しく思います。このコンセプトは、ダイニング、ドリンク、競争型ソーシャルゲームを融合したユニークな体験を提供し、この地域を代表するランドマーク的存在になると確信しています」と述べています。

来場者は、デイブ＆バスターズ・オーストラリア公式SNSを通じて、オープニングイベント、限定プレビュー、今後開催されるイベント情報を確認できます。また、国際展開やブランド最新情報については、グローバルフランチャイズ公式サイトおよびLinkedIn公式アカウントをご覧ください。

デイブ＆バスターズについて

1982年創業、米国テキサス州コペルに本社を構えるデイブ＆バスターズ・エンターテインメント社は、競争型ソーシャルエンターテインメント分野における世界的リーダーです。現在、二つの業界トップブランドを通じて、北米、インド、フィリピン、ドミニカ共和国を含む地域で約250店舗を展開しています。デイブ＆バスターズブランドが国際事業を牽引し、米国国内ではMain Event——全米規模のプレミアムダイニング＆エンターテインメント体験ブランド——が事業基盤を補完しています。プレミアムなフード、ドリンク、ゲーム体験を融合させることで、現代型ソーシャルエンターテインメントの在り方を世界規模で再定義し続けています。

NightOwl

NightOwlは、オーストラリア最大級のホスピタリティ＆エンターテインメントグループの一つであり、2008年以来、全豪規模でパブ、クラブ、エンターテインメント施設のポートフォリオを運営しています。高度に洗練された集中運営体制、データドリブンなアプローチ、そして独自の社内研修プログラムを通じた人材育成への投資で業界内で広く知られています。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2981469/Dave_and_Busters_logo.jpg

SOURCE Dave & Buster's