DAVE & BUSTER'S HADIR DI PERTH SEBAGAI BAGIAN DARI EKSPANSI GLOBAL BERKELANJUTAN

Dave & Buster's resmi debut di Australia, memperluas kehadirannya di kawasan Asia-Pasifik.

Lokasi pertama Dave & Buster's di Australia kini dibuka di Perth.

Venue terbaru menggabungkan pengalaman kuliner premium, tontonan olahraga, dan permainan sosial kompetitif di bawah satu atap.

Pembukaan ini memperkuat strategi ekspansi global berkelanjutan Dave & Buster's.

PERTH, Australia Barat, 19 Mei, 2026 /PRNewswire/ -- Dave & Buster's, destinasi hiburan sosial terkemuka dunia yang menggabungkan makanan premium, minuman inovatif, permainan interaktif, dan pengalaman sosial imersif, hari ini mengumumkan pembukaan lokasi pertamanya di Perth, Australia Barat. Ini menjadi tonggak penting dalam pertumbuhan internasional perusahaan, melanjutkan ekspansi di Republik Dominika, Filipina, dan India.

Berlokasi di Clarkson, venue ini memadukan pengalaman bersantap, program minuman dinamis, dan permainan generasi terbaru dalam satu lokasi berenergi tinggi. Dirancang sebagai destinasi sosial interaktif, lokasi ini menawarkan cara baru bagi tamu untuk berkumpul, merayakan momen spesial, dan menikmati pengalaman kompetitif bersama keluarga maupun teman.

Momentum Ekspansi Global

Pembukaan di Perth semakin mempercepat momentum internasional Dave & Buster's, yang terus mengembangkan jaringan lokasinya di Asia dan Amerika Latin sepanjang tahun 2026, termasuk pembukaan yang direncanakan di New Delhi dan Mexico City.

"Kami terus melihat permintaan global yang kuat terhadap pengalaman hiburan sosial imersif," ujar Antonio Bautista, President of International Dave & Buster's. "Perth merupakan peluang yang sangat menarik di Australia Barat. Clarkson adalah komunitas yang berkembang pesat dan menjadi lokasi ideal untuk memperkenalkan pengalaman khas Dave & Buster's kepada lebih banyak tamu."

Kemitraan Lokal

Pembukaan di Perth didukung oleh mitra pengembangan lokal yang berkomitmen menghadirkan pengalaman hiburan sosial kelas dunia ke Australia dan mendukung pertumbuhan jangka panjang merek di kawasan tersebut.

"Kami bangga memperkenalkan Dave & Buster's kepada komunitas Clarkson dan wilayah Perth yang lebih luas," kata David Heaton, Chief Executive Officer NightOwl. "Konsep ini menghadirkan kombinasi unik antara makanan, minuman, dan permainan sosial kompetitif yang kami yakini akan menjadi destinasi ikonik di kawasan ini."

Para tamu diundang untuk mengikuti Dave & Buster's Australia di media sosial guna mendapatkan informasi mengenai perayaan pembukaan, preview eksklusif, dan acara mendatang. Untuk informasi terbaru mengenai pembukaan internasional dan pencapaian merek, kunjungi situs web waralaba global dan ikuti Dave & Buster's di LinkedIn.

Tentang Dave & Buster's

Didirikan pada tahun 1982 dan berkantor pusat di Coppell, Texas, Dave & Buster's Entertainment, Inc. merupakan pemimpin global dalam hiburan sosial kompetitif. Perusahaan ini mengoperasikan sekitar 250 lokasi di Amerika Utara, India, Filipina, dan Republik Dominika melalui dua merek unggulan industrinya. Merek Dave & Buster's memimpin kehadiran internasional perusahaan, didukung domestik oleh Main Event, pengalaman kuliner dan hiburan premium di Amerika Serikat. Dengan memadukan makanan premium, minuman, dan permainan, Dave & Buster's Entertainment, Inc. terus mendefinisikan ulang pengalaman sosial modern dalam skala global.

NightOwl

Salah satu grup hospitalitas dan hiburan terbesar di Australia, NightOwl mengoperasikan portofolio nasional pub, klub, dan venue hiburan sejak 2008. Grup ini dikenal di industri atas operasi terpusat yang canggih, pendekatan berbasis data, dan investasi terhadap staf melalui program pelatihan internal yang dirancang khusus.

