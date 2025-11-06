2.2GWh! EVE EnergyとEVO Power、オーストラリアでの拡大加速に向け戦略的協定を締結

中国・武漢、2025年11月6日/PRNewswire/ --10月29日～30日に開催されたAll Energy Australia 2025において、EVE Energyはオーストラリアのエネルギー企業EVO Powerと戦略的パートナーシップを締結した。本協定の下、EVEは今後5年間で、自社の大規模蓄電システムMr.BigおよびMr.Giantを合計2.2GWh供給し、オーストラリアにおけるフロントオブメータ型蓄電ソリューションの大規模展開を支援していく。この協業は、EVE Energyの大容量バッテリー技術のグローバル商用化におけるもう一つの重要なマイルストーンとなる。

Mr.Big & Mr.Giant: 技術と市場アクセスの両面での二重のブレークスルー

このパートナーシップは、オーストラリアにおけるMr.BigおよびMr.Giantシステムの適用拡大に焦点を当てており、大型バッテリーイノベーション分野におけるEVE Energyのリーディングポジションを際立たせるものとなっている。

技術リーダーシップ ：EVE Energyは大型バッテリー技術の主要分野を切り拓いており、628AhのMr.Bigエネルギー貯蔵セルを世界で初めて発表し、量産化した。Mr.Bigバッテリーを搭載した簡素化された5MWhのDCコンテナソリューションであるMr.Giantシステムは、9月に400MWhの独立型エネルギー貯蔵プロジェクトに導入され、その後オーストラリアと欧州へ出荷されている。EVO Powerの初回注文はすでに納品されており、2.2GWhの協業に向けた確固たる基盤が築かれた。

完全認証: Mr.Giantシステムは、AS 3000、AS 3008、AS 5139など、オーストラリア/ニュージーランド規格の認証を取得しており、技術および安全要件への完全準拠が確認されたことで、同地域での広範な導入が可能となった。

現地サポートとグローバルな能力で、オーストラリアでの存在感を強化

オーストラリア市場への対応を強化するため、EVE Energyは現地戦略を加速している。同社はオーストラリア現地法人の設立を開始しており、販売、プリセールス支援、現地のアフターセールスパートナーシップなどを含む包括的なサービスを提供し、顧客への迅速かつ効率的な技術支援を確保していく。

グローバルな供給体制の面では、EVE Energyのマレーシア生産拠点が2026年第1四半期までに完全稼働する予定であり、オーストラリア市場向けの供給能力をさらに強化することになる。

オーストラリアを代表するエネルギー企業であるEVO Powerは、豊富な現地市場の知見とプロジェクト開発の経験を有している。このパートナーシップは両社の強みを効果的に融合させるものであり、共同プロジェクトが展開されるにつれ、EVE EnergyとEVO Powerはオーストラリアの再生可能エネルギー目標の推進に貢献し、よりクリーンで安全かつ効率的なエネルギーシステムの構築を支援していく。

