2025年 (創立100周年記念)の業績、DEKRAは厳しい市場環境下でも成長軌道を維持

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DEKRA Asia Pacific

24 4月, 2026, 14:21 JST

  • 売上高は3.4％増の44億ユーロとなりました。
  • 試験・認証サービスへの旺盛な需要が続いています。
  • 独立した専門知識が変革期の信頼を築きます。

シュトゥットガルト（ドイツ）、2026年4月24日 /PRNewswire/ -- 不安定な市場環境にもかかわらず、DEKRA2025年も成長を続けました。欧州自動車業界において、厳しい地政経済状況複数のネガティブな傾向られた一年でしたが、当試験検査認証のグローバル組織売上高3.4％増44ユーロに拡大しました

「この発展は、DEKRAのビジネスモデルの安定性と、独立した検査、試験、認証サービスに対する継続的な強い需要を示しています」と、DEKRAのCEOであるStan Zurkiewicz氏は述べています。「あらゆる分野でデジタル化が進む中、独立した検証・認証の必要性は高まっており、当社の専門知識は重要な成功要因となっています。」

この安定性は業績にも反映されています。調整後の税引前利益（EBIT）は約2億7,500万ユーロ（3.3％増）に増加しました。2025年、DEKRAは総額1億2,700万ユーロを投資し、そのうち約4,000万ユーロを本国ドイツに投資しました。

「2025年は、次の成長段階への基盤を築いた年でした」とStan Zurkiewicz氏は付け加えます。「当社は、モビリティ、デジタルトラスト、サステイナビリティという、イノベーションを拡大するために信頼が前提条件となる未来分野に特に投資しました。」

詳細はDEKRAのウェブサイトをご覧ください：https://www.dekra.co.jp/en/results-in-anniversary-year-2025/

DEKRAについて

100年以上にわたりDEKRA安全性において信頼される機関ですDEKRA1925、車両検査じて道路安全性向上させるという目的設立され、試験検査認証分野における世界最大独立系非上場専門機関成長しました。現在、当社はグローバルパートナーとして、安全性持続可能性推進するための包括的なサービスとソリューションを顧客提供しています2025年、DEKRA44ユーロの収益げました48,000人以上従業員、五大陸60資格した独立した専門家サービス 提供していますDEKRAEcoVadisからプラチナ評価取得しており、世界持続可能企業上位1にランクされています

SOURCE DEKRA Asia Pacific

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