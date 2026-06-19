2026年度「唐奨（法の支配部門）」の受賞者を発表

Bruce Ackerman氏、現代の民主的立憲主義と法の支配の推進における知的リーダーシップが称賛される

台北、2026年6月19日 /PRNewswire/ -- 2026年度「法の支配」部門の唐奨は、Yale Universityの法学および政治学スターリング教授であるBruce Ackerman教授に授与されました。これは、「憲法制定、司法審査、そして民主的な憲法に基づく統治に必要な構造に関する新たな概念を構築し、現代の共和国が直面する危機の中で法の支配を守るための概念的かつ実践的なアプローチを提示した、その知的リーダーシップ」が評価されたものです。彼が世代を超えて取り組んできた比較研究や、憲法の正当性や国民主権の理解に向けた情熱的な献身は、社会正義と法の支配を追求する世界中の憲法学者たちに大きな刺激を与えてきました。」

Ackerman教授の法の支配への貢献は、「通常の政治」と「憲法上の政治」を区別する、画期的な「二元論的民主主義」理論を中心に据えています。「憲法政治」において、市民の動員が頂点に達し、決定的な合意が形成され、それが後に憲法上のメカニズムを通じて憲法秩序に制度化される際、そこに「憲法の瞬間」が生まれます。この理論は、米国の憲法秩序と現代の民主主義がともに直面している現在の課題を分析するうえで、不可欠な視点を提供しています。

The 2026 Tang Prize in Rule of Law has been awarded to Professor Bruce Ackerman

Ackerman教授の知的探求の幅は、社会正義の分野にも深く根ざしています。彼は、すべての市民を社会の「ステークホルダー」と見なし、市民が完全な政治的主体となることを妨げる物質的な不平等に国家が対処し、すべての市民が「公共の理性」のプロセスに参加するために十分な経済的資源を保有できるようにすることで、効果的な民主的参加を可能にすべきだと主張しています。

Ackerman教授が、理論上の画期的な成果と現実世界の制度的解決策とを結びつけるために注いだ努力は極めて顕著であり、その影響は広範囲に及んでいます。彼の著書「The Stakeholder Society（Anne Alstottとの共著）」は、英国やブラジルなどの国々における関連する政策イニシアチブにインスピレーションを与えてきました。「Deliberation Day（James S. Fishkinとの共著）」は、米国やモンゴルなどの国々における審議の取り組みや仕組みの導入に影響を与えました。また、彼の別の著作である「Before the Next Attack」も同様に、フランス憲法における非常権限に関する関連改革のきっかけとなりました。

思想家、法学者、そして教育者としてのAckerman教授の思想は、世界中の何世代にもわたる憲法学者たちに今なおインスピレーションを与え続け、危機が絶えないこの時代において、より包摂的でレジリエントな法の支配のビジョンへと皆を導いています。

唐奨について

グローバル化の進展以来、人類は文明と科学の進歩からかつてない恩恵を受けてきました。しかし、その過程において、気候変動、新たな感染症の出現、所得格差の拡大、道徳的退廃など、数多くの課題が浮上しています。こうした背景のもと、Samuel Yin博士は2012年12月に唐奨を設立しました。この賞は、持続可能な開発、バイオ医薬品科学、漢学、法の支配の4つの部門で構成されています。2年ごとに、国際的に著名な専門家、学者、ノーベル賞受賞者らで構成される4つの独立した専門選考委員会が、人種、国籍、性別、宗教を問わず、世界に実質的な貢献をし、広範な影響を与えた唐奨受賞者を選出しています。各部門には5,000万台湾ドル（約160万米ドル）の賞金が授与され、そのうち1,000万台湾ドル（約32万米ドル）は、研究または教育普及プログラム向けの助成金として充てられ、あらゆる分野の専門家が21世紀における人類の最も差し迫ったニーズを検討し、優れた研究成果と積極的な市民活動を通じて、人間社会の持続可能な発展における主導的な役割を果たすことを促すものです。

SOURCE The Tang Prize Foundation