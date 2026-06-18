2026年度唐奨（バイオ医薬科学部門）が、細胞免疫療法の3人の先駆者に授与

血液がんおよび固形腫瘍の治療に革命をもたらす

台北、2026年6月17日 /PRNewswire/ -- 6月16日、唐奨（Tang Prize）（バイオ医薬科学部門）は2026年の受賞者を発表しました。細胞免疫療法の分野における3人の第一人者であるSteven A. Rosenberg博士、Michel Sadelain博士、Carl H. June博士の3名が、「血液がんおよび固形腫瘍の治療に革命をもたらした腫瘍浸潤リンパ球（TIL）療法およびキメラ抗原受容体T細胞（CAR-T）療法の発見と開発」により、共同受賞者に選出されました。

細胞免疫療法は、遺伝子改変されたCAR-T細胞を含む患者自身の免疫細胞を利用して、がん細胞を認識・破壊するものであり、近年のがん治療において最も変革的な進歩の一つとして台頭しています。3人の受賞者の功績は、「生きた医薬品」という新時代の礎を築きました。

2026 Tang Prize in Biopharmaceutical Science Awarded to Three Pioneers of Cellular Immunotherapy

2017年にFDAによる初の承認を受けて以来、CAR-T療法はすでに世界中で3万人以上の血液がん患者に恩恵をもたらしており、再発および／または難治性の血液がん患者に命を救う治療選択肢を提供しています。さらに、TIL療法は、進行性固形腫瘍、特に転移性黒色腫の治療において、新たな選択肢として確立されました。2026年におけるCAR-T療法の最近の進展は、CRISPR-Cas9を用いた細胞工学、全身性エリテマトーデスなどの自己免疫疾患の治療、心臓損傷の修復、さらには細胞老化を対象とした研究といった分野にも広がっています。

「がん免疫療法の父」として広く知られるSteven A. Rosenberg博士は、1974年以来、National Cancer Institute（NCI）の外科部門長を務めています。同博士は、養子細胞療法（ACT）の基礎となる臨床的枠組みを構築し、高用量のインターロイキン-2（IL-2）がT細胞の増殖を促進し、がん細胞を殺傷する能力を高めることで、転移性腫瘍の縮小をもたらすことを実証しました。また、TILが転移性黒色腫の縮小を誘導し得ることも実証しました。1990年代には、ヒトへの外来遺伝子の導入について初の規制当局の承認を取得し、新たな画期的な成果を挙げました。

Michel Sadelain博士とCarl H. June博士は、CAR-T細胞療法の開発における主要な先駆者2名です。Sadelain博士は、CD3ζ鎖にCD28共刺激ドメインを付加することで治療可能性を有するT細胞が得られることを発見し、その後FDAの承認を受けたすべてのCAR-T療法における標準的な枠組みとなった中核的構造を確立しました。また、同博士はCD19をB細胞性悪性腫瘍に対する有効な治療標的として特定し、ヒト由来のCD19 CAR-T細胞がマウスにおいてがんを治療できることを初めて実証しました。June博士は、CD28による共刺激がT細胞の活性化に不可欠であることを実証するのに貢献し、抗CD3および抗CD28ビーズを用いた増殖プロトコルを適用しました。このプロトコルは、現在ではCAR-T細胞の製造における世界的な標準となっています。Novartisとの提携は、2017年にKymriahがFDA承認を受けた初のCAR-T療法となるという成果をもたらし、CAR-T療法を研究段階から臨床医療へと移行させる上で大きな一歩となりました。

唐奨について

グローバル化の進展以来、人類は文明と科学の進歩からかつてない恩恵を受けてきました。しかし、その過程において、気候変動、新たな感染症の出現、所得格差の拡大、道徳的退廃など、数多くの課題が浮上しています。こうした背景のもと、Samuel Yin博士は2012年12月に唐奨を設立しました。この賞は、持続可能な開発、バイオ医薬品科学、漢学、法の支配の4つの部門で構成されています。2年ごとに、国際的に著名な専門家、学者、ノーベル賞受賞者らで構成される4つの独立した専門選考委員会が、人種、国籍、性別、宗教を問わず、世界に実質的な貢献をし、広範な影響を与えた唐奨受賞者を選出しています。各部門には5,000万台湾ドル（約160万米ドル）の賞金が授与され、そのうち1,000万台湾ドル（約32万米ドル）は、研究または教育普及プログラム向けの助成金として充てられ、あらゆる分野の専門家が21世紀における人類の最も差し迫ったニーズを検討し、優れた研究成果と積極的な市民活動を通じて、人間社会の持続可能な発展における主導的な役割を果たすことを促すものです。

SOURCE The Tang Prize Foundation