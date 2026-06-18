2026年度唐奨（漢学部門）がGe Zhaoguang氏に授与

中国の思想と「中国」の定義を再構築する研究成果

台北、2026年6月19日 /PRNewswire/ -- 2026年度の唐奨（漢学部門）は、復旦大学文史研究院および歴史学科の文科特別教授であるGe Zhaoguang教授に授与されました。授与理由は、「古代中国思想に対する卓越した造詣にあります。禅宗、道教、および哲学思想史に関する初期の研究から、近年の「中国とは何か」をテーマとした一連の研究に至るまで、同氏は一貫して独創的な洞察と画期的な発見を提示してきました。同氏の功績は、中国国内で広範な影響を与えただけでなく、世界中の中国語圏の学術界をはじめ、日本、韓国、北米、およびヨーロッパにも大きな反響を呼んでいます。」

Ge教授の研究分野は、中国思想史、宗教、文学、古典文献学など、幅広い分野に及んでいます。同氏は特に思想史の研究で知られており、『An Intellectual History of China（中国思想史）』は、同氏の学術的キャリアの前半における決定的な業績となっています。この著作の中で、Ge教授は、思想史は「中心」から「周辺」へ、「古典」から「日常」へ、「エリートの思想」から一般大衆の思想や生きた内面世界へと焦点を移すべきであると論じ、それによって思想史、文化史、社会史の間の対話に新たな可能性が開かれると主張しました。

2026 Tang Prize in Sinology Awarded to Ge Zhaoguang

近年、Ge教授は「中国」に関する歴史的言説の探求に多大な労力を注いできました。同氏は「中国」に関する研究三部作を相次いで出版しています。『中国は"中国"なのか - 「宅茲中国」のイメージと現実』、『中国再考 - その領域・民族・文化』、および『The Inside and Outside of Historical China: A Reclarification of the Concept of "China" and its "Borders（歴史上の中国の「内」と「外」：「中国」という概念とその「境界」に関する再明確化）』です。伝統的な文献や図像資料、さらには朝鮮、ベトナム、その他の近隣諸国から中国への外交使節団に関する漢文記録を幅広く活用し、同氏は国境を越えた視点から中国と周辺地域との複雑な関係を考察し、「歴史上の中国」と「現代の中国」との関係について新たな省察を促しています。このアプローチは、過去10年以上にわたり、歴史研究の新たな方向性を切り開いてきました。

Ge教授はまた、仏教、道教、および中国の民間信仰について広範な研究を行ってきたほか、中国文学にも長年にわたり注力してきました。現代の西洋的な学問分野の区分に縛られることを拒み、同氏は復旦大学に文史研究院を設立し、文学、歴史、哲学、宗教、芸術といった伝統的な分野を超えた交流の促進に取り組んできました。その著作は英語、日本語、韓国語、ドイツ語、フランス語に広く翻訳されており、中国の思想や文化に対する国際的な理解を一新しました。

唐奨について

グローバル化の進展以来、人類は文明と科学の進歩からかつてない恩恵を受けてきました。しかし、その過程において、気候変動、新たな感染症の出現、所得格差の拡大、道徳的退廃など、数多くの課題が浮上しています。こうした背景のもと、Samuel Yin博士は2012年12月に唐奨を設立しました。この賞は、持続可能な開発、バイオ医薬品科学、漢学、法の支配の4つの部門で構成されています。2年ごとに、国際的に著名な専門家、学者、ノーベル賞受賞者らで構成される4つの独立した専門選考委員会が、人種、国籍、性別、宗教を問わず、世界に実質的な貢献をし、広範な影響を与えた唐奨受賞者を選出しています。各部門には5,000万台湾ドル（約160万米ドル）の賞金が授与され、そのうち1,000万台湾ドル（約32万米ドル）は、研究または教育普及プログラム向けの助成金として充てられ、あらゆる分野の専門家が21世紀における人類の最も差し迫ったニーズを検討し、優れた研究成果と積極的な市民活動を通じて、人間社会の持続可能な発展における主導的な役割を果たすことを促すものです。

SOURCE The Tang Prize Foundation