「2026 TTV SUPER STAR」、豪華スター共演で盛況のうちに閉幕

台北市、2026年2月24日 /PRNewswire/ -- 世界中の中国人視聴者が待ち望んでいた旧正月の大晦日特番 「2026 TTV SUPER STAR」 は、35組の出演者と国際的スターの出演という素晴らしいラインナップを披露し、成功裏に幕を閉じました。有名グループのKing & Prince と&TEAM がダイナミックなパフォーマンスでTTV SUPER STARのステージに立ち、世界中の観客とともに午年を迎えました。

TTVが制作・放送する毎年恒例の大晦日番組「TTV SUPER STAR」 では毎年国際的なアーティストを招き、北京語圏の一流歌手が紅組と白組に分かれて切磋琢磨します。今年のテーマは「Taiwan Sensibility」 で、温かさ、つながり、文化的共鳴を中心とした舞台デザインとプログラムの雰囲気を打ち出しました。

International guests King & Prince (left) and &TEAM (right) on the TTV SUPER STAR stage / Photo: TTV (PRNewsfoto/TTV)

日本の人気グループKing & Prince が2026年のTTV SUPER STARステージで待望のデビューを果たしました。 「HEART」、「恋わずらい」、 そして 「Theater」 などのヒット曲を披露し、ライブの観客を魅了しました。また、書道の腕前も披露し、手書きの新年のお祝いを世界中の視聴者に届けました。

グローバル・グループの&TEAM は、登場した瞬間から会場を盛り上げ、「Back to Life」を披露しました。 この曲は韓国の音楽番組で3冠を達成しています。正確でシンクロした振り付けは彼らの優れたパフォーマンスを際立たせた一方、「MISMATCH」 では、セカンダリー・ステージでファンとの密接な交流が見られました。パフォーマンスは 「FIREWORK」 で幕を閉じ、 LUNÉからの雷鳴のような歓声に包まれ、強い印象を残し新たなファンを獲得しました。また、メンバーのNICHOLAS は、台湾で高い評価を得ているロックバンド「831」 とスペシャル・コラボレーション・ステージを行い、一夜限りのクロスオーバー・パフォーマンスを実現し、世界の中国人観客から広く注目を集めました。

「2026 TTV SUPER STAR」 は新年の楽しい雰囲気に包まれました。公演のハイライトはYouTubeの公式チャンネルでご視聴いただけます。詳細とビデオについては、こちらをご覧ください。

https://www.youtube.com/@TTV_Entertainment

