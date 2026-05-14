マルバーン・カレッジ東京、開校3年で生徒数400名を突破

― IBディプロマ・プログラム認定を取得し、一貫教育体制が完成 ―

東京、2026年5月14日 /PRNewswire/ -- マルバーン・カレッジ東京（以下、MCT）は、開校からわずか3年で生徒数400名を突破いたしました。また、国際バカロレア（IB）のディプロマ・プログラム（DP）の認定を受け、初等教育から大学入学前段階までを網羅するIB一貫教育が完成したことをお知らせいたします。

この急速な成長は、教職員数が約2倍に増加し、20の国籍の生徒が在籍していることが示す通り、日本における質の高い国際的な教育への需要の高まりを反映しています。

国際バカロレア（IB）によるDP認定は、厳格かつ包括的な評価を経て行われるものであり、教育、学習、生徒の成長の各分野において、MCTが世界最高水準を満たしていることの証です。また、この認定は、単なる学業の優秀さにとどまらず、自信に満ち溢れ、思慮深く、国際的な視野を備えた若者を育成するという、本校の教育的コミットメントが評価されたものです。

IB一貫教育: PYPからDPまで、途切れることのない学びの旅

IBディプロマ・プログラム（DP）の認定取得により、MCTはPYP（初等教育プログラム）からDPに至るまで、シームレスで一貫した教育課程を提供できる体制が整いました。生徒たちは探究型の学習アプローチを通じて、知的好奇心と批判的思考力を深め、自ら責任を持って行動する力を育みます。

本認定は、学術的な質の証明であると同時に、「知・心・グローバルな視点」を等しく高みへと導くという、本校の教育哲学の結晶でもあります。

全人教育（Holistic Education）の実践

MCTの全人教育は、教室の中だけに留まるものではありません。日本の伝統文化と本校の国際的な学習環境が融合する「Sakura Culture Festival」は、生徒たちが異文化と実社会に触れる重要な機会です。また、ロンドン音楽演劇アカデミー（LAMDA）との連携プログラムでは、生徒は個々のコミュニケーション能力や自己表現力を体系的に磨くことができます。

これらの体験は、学術的な成果を補完するだけでなく、明晰で、しなやかな忍耐力を備え、異文化への深い理解を持つ個人への成長を育むという本校の教育理念を支える重要な柱となっています。

卓越性の追求と、継続的な発展

MCTが目指す「卓越性」は、教室における学びの質の追求と、それを支える運営基盤の充実にも向けられています。

IBディプロマ・プログラム（DP）の認定は、探究を深める教育的責務の証明であり、一方で「DBJ Green Building 認証（3スター）」は、サステナブルかつ責任ある環境を維持・管理するという運営上の責務を果たすものです。

これら二つの成果は、教育と環境の両面において、高い基準を維持・発展させていくという本校の姿勢を象徴しています。

校長ユアン・マッカラムのコメント

MCT校長ユアン・マッカラムは次のように述べています。 「IBディプロマ・プログラム（DP）の認定取得は、マルバーン・カレッジ東京にとって極めて重要な節目となります。これは、日々の教育活動に献身する教職員と生徒たちの努力の結晶であり、卒業後の人生を見据えた教育を実践するという、我々の揺るぎない使命の表れです。開校から3年間での成長は、本校の教育ビジョンに対する保護者の皆様からの信頼の証であると確信しております。私たちは今後も、確かな学力に加え、自信と思いやりを持ち、世界に貢献できる人材の育成に邁進してまいります。」

以上

SOURCE Malvern College Tokyo