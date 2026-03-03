開発協力の最新情報：コンパクトな可変焦点メタレンズモジュールにより3D非接触指紋認証が進化、スマートフォンへの搭載が可能に

シンガポール、2026年3月3日 /PRNewswire/ -- MetaOptics Ltd（シンガポール証券取引所Catalist：9MT）（以下「MetaOptics」または「当社」、子会社と合わせて「当社グループ」という）は、将来のスマートフォンへの搭載を想定して設計された3D非接触指紋生体認証用の小型光学モジュールの開発計画を発表しました。 このプロジェクトは、光学スタックをよりコンパクトに、かつ機械的動作を複雑にすることなくイメージング性能を最適化するための電子的な調整を行うことで、当社の既存3Dセンシング技術を強化するものです。

この取り組みは、先端半導体技術の商業化を支援するシンガポールの国立研究所との連携により推進されています。公的研究機関からの協力を得られたことで、最先端の光学研究から次世代の安全なIDシステムに向けた製造可能で拡張可能なソリューションを生み出す動きが加速するものと見られています。

モジュールの中核となるのは、2つの超薄型メタレンズを中心に構築された調整可能なフラットレンズ光学スタックです。従来の曲面レンズとは異なり、ナノ構造の平面光学素子は、非常にコンパクトな構造で光を正確に形成し、集光します。ガラス基板上に作製された各メタレンズは、髪の毛ほどの厚さ（約100 μm）の液晶層（LC）で隔てられています。

この液晶層に電圧を印加することで、スタックの光学特性を電子的に調整できます。その結果、非常にコンパクトなフォームファクターで調整可能な光学応答が可能になり、嵩張る上に故障しやすい機械的な集光部品が不要になります。

各2.0 mm径のメタレンズは0.775 mmのガラス基板上に配置され、目標とするモジュール全体の厚さ約5 mm内に1.65 mmの光学スタックを形成し、スペースに制約のある消費者向け機器への組み込みを想定しています。この実証機は光学モジュール設計に緑色の波長（532 nm）を使用しており、単色イメージセンサーと制御電子機器を組み合わせて、制御された条件下で詳細な指紋の特徴を捉えます。

MetaOptics Ltd.のシステム部門副社長を務めるTobias W. W. Mass博士は、「私は、小ピクセルサイズの液晶ベース空間光変調器（「SLM」）に取り組んできました。これは極めてコンパクトな形状で安定した再現性を持つ調整を行う必要のある、非常に難易度の高い電気光学システムの一種です。この経験を応用してメタレンズ・イメージングシステムのオートフォーカス機構を実現することは、当社にとって何ら驚くに値しません。当社が液晶調整方式を採用した理由は、これが完全な電子的作動の維持と、光学設計の自由度が両立可能な、成熟した技術プラットフォームだからです。ボイスコイルモーター（VCM）駆動などの機械式フォーカスに対して、当社は優れた大量生産と歩留まり向上も実現します」と述べました。

また、「このプログラムは、当社の第一世代3D非接触指紋モジュールから得られた知見に直接基づいています。この次世代調整メタレンズ・ソリューションでは、モジュールサイズを約5 mmまで大幅に縮小することを目指しており、5Gスマートフォンやノートパソコンといった、スペースに制約のある家電製品への搭載が可能になります。重要なことは、多くの市販生体認証モジュールが受動的であるのに対し、当社の調整可能なメタレンズスタックは、「能動的」な光学アーキテクチャを可能にすることです。これは電子的に調整可能であり、指紋の捕捉を最適化します。これにより、3D生体認証の精度が向上し、より高いセキュリティを支えるとともに、従来の2D接触型指紋ソリューションに代わる、より清潔かつ非接触型の選択肢が可能になります」とも述べています。

当社は、来年1月にラスベガスで開催される世界最大級の家電・テクノロジーの見本市「Consumer Electronics Show（CES）2027」において、新世代の3D生体認証センシング調整モジュールの展示を予定しています。このモジュールは高度に調整可能なメタレンズを特徴としており、現在利用可能な2D生体認証技術と比較して、著しく高い指紋トレース精度と極めてコンパクトなデバイスサイズに加え、衛生面でも優れた性能を実現します。

開発が進むにつれて、さらなる最新情報が発表される予定です。

MetaOptics Ltdについて

MetaOptics Ltd（Catalist：9MT）は、AI主導の画像処理によって強化されたガラスベースのメタレンズ・ソリューションを開拓する最先端の半導体光学機器メーカーです。高度な光学設計とスケーラブルな12インチDUVリソグラフィ・プロセスにより、CPO、モバイル、AR VR、車載、その他の新興市場における次世代アプリケーションを強化します。シンガポールに本社を置くMetaOpticsは、現代において最も革新的な技術ブランドが求める信頼性と拡張性を備えた高性能光学部品を提供することを目指しています。詳細については、www.metaoptics.sgをご覧ください。

SOURCE METAOPTICS LTD